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Pop diva Jelena Karleuša danas je usnimljena prilikom dolaska na biračko mesto, a nakon što je obavila svoju građansku dužnost, izdvojila je vreme za okupljene predstavnike medija i uputila poruku građanima.

Jelena se osvrnula na život u Srbiji, ističući da bi građani trebalo više da cene ono što imaju, a potom se dotakla i obrazovanja i studentskog statusa.

"Moramo da cenimo našu zemlju"

1/13 Vidi galeriju Jelena Karleuša na glasanju Foto: Kurir

- Moramo da cenimo našu zemlju, šta imamo kao država, kao država koja ima besplatni prevoz, besplatne škole, udžbenike svakog 1.septembra za sve đake, pomoć deci, majkama, i tako dalje, što u Evropi ne postoji. I svaki put kad ovo kažem, ja doživim ekstremni bot napad koji se danas opet aktivira, jer sam se ja malo aktivirala na X-u, ali ja govorim suve činjenice.

Pop diva je potom iznela svoje mišljenje o samofinansirajućim studentima, naglašavajući da smatra da je status na budžetu povezan sa ostvarenim rezultatima tokom školovanja.

- Svako ko studira, ko kaže da je samofinansirajući, to znači da nije osnovno znanje pokazao da bi studirao i da bi bio na budžetu. Tako da je to prosto tako - rekla je Jelena.

"Najjači smo samo kad smo složni"

Na kraju obraćanja, pevačica je izrazila nadu da će izbori proteći u najboljem redu, uz poruku da je važno da među građanima bude manje podela i više međusobnog razumevanja.

- I eto, nadam se da će izbori proći super, da možemo da se vratimo našim životima, bez podela, bez nemira, da budemo ono što zapravo mi kao narod treba da budemo: ujedinjeni, složni, da nam neprijatelji ne likuju, nego da budemo najjači, a najjači smo samo kad smo složni - zaključila je ona.

U prilogu ispod pogledajte šta je sve rekla:

02:00 Jelena Karleuša Izvor: Kurir

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