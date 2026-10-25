Slušaj vest

Pevačica i pobednica takmičenja "Nikad nije kasno", pevačica Zorica Erić, u više navrata je svojim izjavama i detaljima iz privatnog života šokirala javnost. To se dogodilo kada je prokomentarisala i svekrvu koja je pala i slomila kuk pre dve godine.

Zorica Erić je tada sve iznenadila kada je napisala da ona leži "kao nasukani kit".

1/6 Vidi galeriju Pevačica Zorica Erić i nekadašnja pobednica muzičkog takmičenja "Nikad nije kasno", svojevremeno je otkrila tužne detalje iz prošlosti, kada je kao srednjoškolka čuvala ostavljenu devojčicu. Foto: Printskrin / You Tube, Printscreen/grandonline

- Pre skoro dve godine svekrva je pala i slomila kuk. Skoro dve godine leži kao nasukani kit na krevetu, kmeči, jedva jadna ustaje, sve je boli, ali kad se vode abrovi, ništa ne fali. Ona toliko lepo, razgovetno i glasno priča da je čujem na spratu kuće i tona potpuno drugoj strani u odnosu na njen krevet. Pa kako ne polomi jezik nije mi jasno? - napisala je Zorica tada.

Koristila narkotike

Zorica je otvoreno govorila i o teškom periodu i porocima.

- Prosto, to me je sve izobličilo u svakom smislu, i kao majku i kao ženu i kao sestru. Bila sam vrlo sebična i samo sam mislila na svoja zadovoljstva. I kada sam razgovarala sa mojom doktorkom, pitala sam je da li je to bio samo moj bezobrazluk, dođeš u tu situaciju da samo misliš na sebe. Doktorka mi je objasnila da posle toliko vremena konzumacije narkotika izubila sam vezu sa realnošću i tu vezu za druge - rekla je svojevremeno i dodala:

1/7 Vidi galeriju Zorica Erić nekad i sad Foto: Printscreen/Instagram, Printscreen

- Gubila sam emociju prema deci, suprugu, samo sam bila usmerena ka svom ličnom zadovoljstvu. Moja porodica je patila, a mene to nije zanimalo. Moja deca nisu imala odeću da nose, ali sam ja trošila pare na gluposti.