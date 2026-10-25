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Zoran Ćumura, beogradski frizer i dugogodišnji prijatelj Bebi Dol, otkrio je brojne detalje koji zanimaju javnost. Govorio je o tome gde pevačica danas živi, mogućem ulasku u rijaliti „Elita“, njenom privatnom životu, ali i pojedinostima iz sopstvenog života.

Zoran Ćumura, je na početku otkrio kakva je Bebi Dol van javne scene.

- Ona je ista kod kuće i privatno, oblači se ekstravagantno što ja volim, meni tu nema neke razlike. Mi jedno drugo ne gledamo kroz posao. Bebi je jedna mala maca, dobra dušica - kaže on i dodaje:

- Oboje smo rođeni u Beogradu. Otkad znam za sebe, znam za Bebi Dol. Bio sam na jednoj privatnoj žurci u nekom jako lepom stanu i ona je tu bila sa nekim našim, sad, imali smo neki kontakt zajednički. Upoznali smo se ilagano smo počeli da se družimo. Nije to ništa bilo pretenciozno. To je bilo jako davno. Onda logično smo počeli tu negde i da sarađujemo, prvo oko kose, a onda i oko tog puštanja muzike i oko svih ostalih stvari. Ona se i pojavljivala u mojoj jednoj izložbi za podršku “Gej Prajda” te godine. Pošto nju mrzi da ide po nedeljama mode, a ja to sve pratim i kao volim te naše mlade dizajnere, ja sve to ispratim i odmah joj slikam: „Uuu, ovo može za Bebi”. Mi stalno jedno drugom tako kupujemo neke, pošto ja volim tako neke čudnije komade i ona.

1/9 Vidi galeriju Bebi Dol prvi put nakon dugogodišnje pauze Foto: Printscreen YouTube

Mnogi ističu da je Bebi teško razumeti, te je Zoran otkrio koliko je zahtevna kada je saradnja u pitanju.

- Ta njena zahtevnost više se oslikava u pravcu muzičara, manje prema meni, jer mi se već znamo i već kad lupam sad je koncert, mi smo već petnaest dana pre toga kao moglo bi ovo, kakvu bi kosu, dužu, kraću, da li ćemo umetke, nećemo. Najmanje vremena ima za moj posao jer je tu najsigurnija, ona se mnogo više se bavi muzikom i onda uglavnom za to pred scenu, pred izlazak i ja imam15 minuta i uglavnom pored nekih ostavljenih garderoba i hotelskih soba. Mi na kraju uglavnom tu gde se održava koncert kao: „Jel imate neki WC, jel neko, samo petnaest minuta” i onda brže kao kači. Tako da ja uvek imam najmanje vremena za moj posao tako da mislim da se njena zahtevnost oslikava više među muzičarima.

Zoran je otkrio i sa kojim javnim ličnostima voli da sarađuje:

- Neću da zvuči “ono kao mogu da biram, ali biram”. Volim da radim s lepim ljudima. Radio sam sa Slađanom Milošević. Jako volim da radim s Biljanom Cincarević, ona mi je večita muza za sve moje, ovaj, mislim da je Biljana u svim mojim projektima, u svim izložbama bila, pevačica Julija - kaže frizer, ističući da ne gleda televiziju:

- Nemam televizor već 30 godina. Otkad sam radio na televiziji, vodio emisije, ovaj, ne trošim vreme na televiziju. Danas to ima na internetu, tako da kad te nešto posebno interesuje, pogledam na Jutjubu. Pošto ja sam ranoranilac, ja ustajem u pet ujutru i sad kako je noć, onda nemam šta da radim dok ne svane. Onda šetam kučiće. Sad ujutru ukucam Bebi, Elita, čisto da propratim ono malo što se dešava.

Zoran ističe da je Bebi potpisala ugovor na devet meseci u “Eliti 10”.

1/9 Vidi galeriju Bebi Dol Foto: ATA images

- Od one prve “Farme” kad je ušla kad nije ni znala šta je čeka i ostala sve vreme tamo, poslednji put kad je išla nikad nije ulazila to od početka do kraja. Mislim da je ove godine sada vrlo spremno ušla i znam sigurno da je potpisala ugovor na devet meseci, tako da nema tih fora, biću dva meseca, biću tri meseca pred kraj i mislim da se stabilno, svesno pripremila za jedan maratonski šou.

Na pitanje šta joj je poručio kad mu je rekla da ulazi u rijaliti kaže:

- Bebi ima neviđeno jedan jako dobar osećaj za momenat za neke stvari koje ja tu se trudim da naučim od nje. Ona tačno zna kad je pravi momenat za nešto. Tako da mislim da je tako i ovog puta. Imala je te životne tragedije, loše stvari koje su se dešavale s mamom, tatom, tetkom. I mislim da je uzela sebi jednu godinu dana posle svega toga da se dobro odmori i da joj je ovo sada onako uhvatila zalet. Vidim da joj za sada ide, ide fino i da se dobro snađe.

Frizer je otkrio i da li bi on mogao biti potencijalni učesnik ovog rijaliti formata.

- Pa teško, ali ja sve što u životu kažem ne bih nikad, a onda se to na kraju nekako desi. Tako da ide ono da kažem “nikad ne reci nikad”. Nemam ja previše živaca da sedim baš na jednom mestu, pogotovo ne devet meseci. Neko ko ima 20, 25 godina, verovatno im je presudan honorar. Neko ko ima 50 kao ja, meni je presudnih mojih godinu dana života. Ali opet kažem, naravno sve ima svoju cenu i naravno, kao honorar je naravno vrlo bitan. Mislim, ko će da ide da sedi devet meseci za par hiljada evra.

Otkriveno gde živi Bebi

Novac kako kaže, nije bio presudan da Bebi uđe u “Elitu”.

- Ja mislim da finansije nisu presudne uopšte, Bebi je radila kod Željka Mitrovića u pozorištu. Oni se znaju. Ona je ipak ispratila taj razvojni put rijalitija, ona je u neku ruku i deo te kuće i prosto cele te ekipe, tako da je logično da bude i ona tu - kaže on, stavljajući tačku na spekulacije gde Bebi živi.

- Da li je neko prodao stan ili nije prodao, kakve veze to ima? Ja imam svoju kuću od 500 kvadrata, a živim u iznajmljenom stanu. Meni se kuća nalazi u Krnjači kao, a želim da živim u Knez Mihajlovoj faktički i ja želim da živim tu i meni je lakše da živim u iznajmljenom stanu, a ne bi da prodam kuću jer mi je to deda pravio kuću i tu, i moja sestra ima deo. Ta kuća je ogromna i moj brat i sestra od strica imaju deo. Želim da to sačuvam, da imam tu za stare dane, a meni zbog posla, zbog mog načina života odgovara da živim u centru. Pričali su za Bebi da je dobila otkaz u stanu. Kad joj se majka razbolela, uzela je majku kod sebe da ne živi sama i sa mužem prešla u veći stan. Ništa sporno, samo im je bila potrebna još jedna soba. I taj stan je faktički preko puta tog prethodnog. Znači, nikakve priče da je izbačena da bilo šta, da živi u nekom malom stanu. Živi u troiposobnom stanu sa dvorištem. U zgradi gde Bebi živi, živi samo ona, pošto je gornji, ima samo dva stana, taj u prizemlju i gore. Gore niko ne živi. Ti ljudi žive u inostranstvu, tako da komšija nema.

Jedno drugom su veliki oslonac i podrška. Od nje je mnogo naučio, a posebno joj se divi zbog požrtvovanosti prema porodici.

- Mnogo sam naučio od nje u smislu. Ona je bukvalno zaustavila ceo svoj život, uzela majku kod sebe i ona je zadnjih četiri, pet, šest godina provela samo s majkom. Posvetila joj se 24 sata. Nije platila neku ženu da se brine o majci, nego je radila sve ona sama oko nje. Mislim da je to jedan način da bi svako trebao tako s roditeljima, jer posle kad ih ne bude bilo, ne možemo ništa da ispravimo više, dok su nam roditelji živi jedna velika škola da dok su nam roditelji živi da vidimo ako smo imali neke razmirice, kao i svi u porodicama što imaju, da se to ispegla i da se nađe neka ravna linija, da kad neko ode ne bude ono: “Nisam stigao da kažem da te volim”. Tako da ona je vrlo zrelo razumela i ona je to tako uradila i s mamom i s tetkom. Zahvalan sam prosto životu što imam nju, da sam tako naučio neke stvarno životne stvari, ovaj, kako se nositi sa problemo. Najlakše je svima da zaradimo pare i da staru osobu stavimo u dom ili da uzmemo dve žene koje će da ih čuvaju, ali ona je stvarno jako požrtovan prijatelj i ćerka i supruga.

Zoran: "Bebi Dol mi je kao sestra"

Bilo je kako kaže, i “zlih jezika” koji su želeli da ih posvađaju.

- Neki su pokušali da nas posvađaju - rekla kazala. Ja samo isključim tu osobu iz života i nastavim da živim dalje, tako i ona. Prijateljstvo se zasniva na nekom poverenju koje ja u nju imam beskonačno. Mislim da i ona u mene. Verovatno se zato i družimo 25 godina. Putovali i na odmore i poslovno i po svetu, pa budemo po mesec dana zajedno. I njen suprug Aleksa je divan čovek. Baš smo kao neka mini porodica - kaže Zoran Ćumura, koji je govorio o ljubavi između Bebi njenog supruga Alekse:

- Kako ga je ona upoznavala, tako sam ga ja upoznavao. Aleksa je prepametan čovek i koji mnogo vodi računa o Bebi. Meni je Bebi kao starija sestra, a mlađu imam kući. Tako da mi je isto vrlo bitno da je ona srećna s njim i da on stvarno vodi računa o njoj i brine o njoj. Tako kad smo na putu, ako se ona ne javlja na telefon, pošto ona nema baš odnos ka telefonu. Ona spusti, pa joj se ugasi i tri dana ne upali. Onda Aleksa za mene: “Jel dobro Bebi, šta radi, gde si?” Brižan i divan je čovek.

Kurir.rs/Blic