Slušaj vest

Pevačica i nekadašnja rijaliti učesnica Marija Ana Smiljanić raznežila je svoje pratioce na društvenim mrežama novom fotografijom sa sinom. Ponosna mama pozirala je sa svojim naslednikom u liftu, a pažnju su privukla njihova usklađena, moderna sportska izdanja i tamne naočare za sunce.

Otkako se ostvarila u ulozi samohrane majke, Marija Ana u potpunosti je posvećena svom sinu i ne krije koliko uživa u majčinstvu. Nasmejana i u društvu svog mališana, pokazala je nežnu stranu svog privatnog života, a prizor je ubrzo izazvao brojne pozitivne reakcije i komentare njenih pratilaca.

1/5 Vidi galeriju Nekadašnja rijaliti učesnica Marija Ana Smiljanić raznežila je pratioce na društvenim mrežama novom fotografijom sa svojim sinom. Foto: Prinstcreen, Damir Dervišagić

Mnogi su primetili da dečak neodoljivo liči na svoju mamu, ističući da njih dvoje čine pravi mali tandem i da zajedno izgledaju preslatko.

"Sad je našao neku babu od 50 godina"

Podsetimo, Marija Ana je nedavno u intervjuu za domaće medije otkrila detalje drame kroz koju prolazila zbog nevenčanog supruga sa kojim je ima sina, a kako je Marija Ana tada tvrdila, otac njenog deteta ju je pokrao i iskorišćavao iz materijalnih razloga.

1/12 Vidi galeriju Pevačica Ana Marija Smiljanić proslavila se učešćem u rijaliti programima gde je imala veoma turbulentnu vezu sa rijaliti učesnikom i voditeljem Filipom Đukićem Foto: Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

- Čovek me je pokrao, dužan je i meni i mojim prijateljima. Juri ga pola grada zbog dugova. Saznala sam da nekom čoveku duguje 60.000 evra. Sad je našao neku babu od 50 godina. živi kod nje, troši njene pare i vozi njen auto. Sa njom je samo zbog para jer nema prebijane banke. Pucaju ga kompleksi jer sam jača od njega u svakom smislu. Kad je video da ne može da se nosi sa mnom, on je počeo da pravi probleme i vratio se svom starom životu... Svi mu se smeju, ja sam ostala samohrana majka, sama brinem o našem detetu, a on na sve to pokušava da mi se umeša i u posao preteći gazdama lokala da ja ne bih nastupala i zarađivala - otkrila je tada bivša zadrugarka.