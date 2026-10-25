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Miljana Kulić iza sebe ima turbulentne ljubavne veze sa Lazarom Čolićem Zolom i Nenadom Macanovićem Bebicom, a sada je o njenim emotivnim izborima govorila i njena majka Marija Kulić. Poznata po tome da bez zadrške iznosi svoje mišljenje, Marija je priznala da smatra da su Miljanini bivši partneri bili uz nju iz ličnog interesa.

Kako je istakla, smatra da ume da prepozna namere ljudi koji se približavaju njoj i njenoj ćerki, te je uverena da su Miljanini bivši partneri u njihovim vezama videli određenu korist.

1/6 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Printscreen Instagram, Pritnscreen

- Naravno da mogu da se umešaju u ljubavne odnose, kada je isključivao sa jedne strane korist, zato su se tako i završile. Ja odmah procenim šta taj muškarac želi od moje ćerke, pokazalo se da su svi želeli korist. Zola je gledao novčanu koristi, a skraćeni (Bebica) želeo je da postane poznat i da uzme novac. Miljanu nisu voleli, samo su je gledali kao osobu koja može da zaradi - rekla je Marija.

Ona se potom osvrnula i na Miljanine postupke tokom učešća u rijaliti programima, ističući da odgovornost za neuspešne veze ne snose samo njeni bivši partneri, već i sama Miljana, koja, prema njenom mišljenju, nije umela da izabere pravog muškarca.

- Ona je na svoju štetu bila diskvalifikovana, a molila je da uđu i njeni partneri. Nije problem samo u njima, problem je i u njoj, ona ne zna da izabere partnera. Mene duša boli što nije kao ja. Plašim se da je izubila veru u ljubav, a ona danas nema poverenja u muškarce, posle takvih partnera, i to je najgore. Ona voli da voli, ali nema koga - zaključila je Marija u emisiji "Magazin IN".

Marija o braku sa Sinišom

1/8 Vidi galeriju Siniša i Marija tri decenije zajedno Foto: Damir Dervišagić, Instagram, Printcsreen, Damir Dervišagić

Podsetimo, Marija je nedavno govorila i o svom odnosu sa suprugom Sinišom Kulićem, otkrivši detalje njihovog dugogodišnjeg braka. Tom prilikom priznala je da je, iako je bilo trenutaka kada je razmišljala o razvodu, uvek bila sigurna u svoju ljubav i vernost.

Ja imam divan brak, apsolutno nikada mi nije palo na pamet da ga prevarim, da se razvedem bilo je situacija kada sam ljuta, ali da ga prevarim ne. Ja sam sve dobila u svom mužu što sam htela. On nema razloga ni da bude ljubomoran, niti bilo šta. On mene zna od mojih 17 godina, i zajedno smo rasli. Sve što smo napravili napravili smo zajedno i to je najvažnije - rekla je tada.

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