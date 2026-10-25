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Pevačica Ivana Selakov otkrila je jednom prilikom kako je uspela da smrša 13 kilograma i dođe do željenog izgleda. Ona je objasnila koje ishrane se pridržavala kako bi se nakon porođaja stesala.

Ivana se za potomstvo godinama borila, te kaže da joj kada je zatrudnela izgled uopšte nije bio prioritet i da je jela šta god poželi.

1/4 Vidi galeriju Ivana Selakov Foto: Kurir Televizija, Printskrin/Premijera

- U trudnoći sam se ugojila 13 kilograma, ali nije to strašno. Znam da ima dosta žena koje se i više ugoje. Nisam pazila na ishranu jer mi je bilo bitno samo da moje dete bude zdravo. Dugo nisam mogla da dobijem dete, tako da kada sam ostala u drugom stanju, sebi sam dozvolila da jedem sve što želim - rekla je svojevremeno za domaće medije i dodala:

– Skinula sam brzo kilažu kada sam postala majka. Zahvaljujući proteinskoj dijeti, gde se uglavnom jede samo meso i povrće, skinula sam sve suvišne kilograme. Hleb ne jedem uopšte, kao ni testo, krompir, grašak, slatkiše… Ma sve što mi je omiljeno mi je i zabranjeno. Ponekad pojedem neko voće, ali uglavnom samo pijem limunadu.

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1/9 Vidi galeriju Ivana Selakov sa mužem Foto: Instagram, Printscreen/Instagram, Damir Dervišagić

Podsetimo, Ivana je otvoreno govorila o procesu VTO.

- U toku vantelesne oplodnje, u te prve dve nedelje, treba da se primaju određene terapije sa onom najmanjom iglicom. Recimo ja se plašim igle, ne plašim se, ali ne mogu da zamislim da sebe bocnem. Moj suprug koji nema veze sa tim, prosto je otišao tamo u kliniku i one žene tamo su mu pokazale da treba da stisne moj mišić i pod pravim uglom da bocne, to je ona najmanja iglica - rekla je tada.