LJUBAV CVETA! Tanja Savić pokazala kako uživa sa Mukijem, a ovako je govorila o njihovom početku: Nisam očekivala...
Pevačica Tanja Savić ponovo je privukla pažnju na društvenim mrežama, ovog puta zajedničkom fotografijom sa svojim partnerom Muhamedom Mukijem Bešićem. Par je pozirao zagrljen ispred ogledala, u opuštenom izdanju, a njihovi osmesi i nežni dodiri nisu prošli nezapaženo.
Tanja je uz fotografiju ostavila i emotivnu poruku, kojom je pokazala koliko joj partner znači.
- Moj Muhamad, tako ga ja zovem - napisala je pevačica, a objava je ubrzo privukla brojne reakcije pratilaca.
Tanja i Muki ne kriju svoju ljubav, a pevačica je u više navrata govorila o izazovima sa kojima su se suočili na početku veze.
"Na samom početku veze sam se plašila, ali sam se onda i prepustila"
Tanja je ranije priznala da u početku nije bila potpuno opuštena, ali da je vremenom stekla poverenje u svog partnera i odlučila da se prepusti emocijama. U emisiji "Nije lako biti ja" govorila je o tome kako je reagovala kada je njihova veza dospela u javnost:
- Nisam očekivala to zaista. Na samom početku veze sam se plašila, ali sam se onda i prepustila kada sam videla da je to u redu. Kada sam shvatila da tu meni neće niko da našteti, onda sam se opustila. Kasnije je stigao je pritisak od strane medija, bilo je puno predrasuda – ispričala je pevačica.
Osvrnula se i na to koliko su je ranije pogađala tuđa mišljenja, priznajući da je vremenom naučila da se ne opterećuje komentarima i da se usredsredi na sopstvenu sreću.
- Ranije sam se oko toga brinula šta će ljudi da kažu. Prosto, takav smo narod. Ljudi su uvek gledali u komšijino dvorište i prepričavali. Ja sam samo naučila da ne mislim o tome i da živim svoj život. Znam šta radim - rekla je ona tada.
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