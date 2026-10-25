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Pevačica Barbara Bobak danas važi za jednu od traženijih na domaćoj muzičkoj sceni, ali o svom obrazovanju i životu pre popularnosti ne govori često. Ipak, jednom prilikom je otkrila šta je studirala, ali i kako je izgledao njen put do estrade.

Pre nego što je počela da gradi muzičku karijeru, Barbara se bavila pisanjem tekstova na engleskom jeziku i trudila se da što ranije postane finansijski nezavisna. Kako je ispričala, oduvek je bila posvećena školovanju, a želja da sama zarađuje navela ju je da se oproba u različitim poslovima.

1/6 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Kurir

- Potičem iz jedne obične, normalne porodice. Bila sam vukovac u osnovnoj školi, odlikaš u srednjoj, gimnaziji. Dugo sam radila kao kopirajter za jednu australijsku firmu jer sam se trudila da već od 18. godine ne budem roditeljima na teretu i postanem samostalna. Radila sam i u jednoj teretani pre nego što sam počela da pišem te članke na engleskom jeziku - ispričala je Barbara nedavno za domaće medije.

Studirala programiranje, a onda se okrenula muzici

Iako je studirala programiranje, Barbara je na kraju odlučila da se oproba u pevanju. Kako je objasnila, ideja da se ozbiljnije posveti muzici pojavila se sasvim slučajno, nakon što je na društvenim mrežama videla objavu svoje drugarice koja se bavila pevanjem.

- Želja za pevanjem se javila slučajno kada sam videla objavu na društvenim mrežama jedne drugarice koja je pevačica. Ja sam uvek lepo pevala, ali sam se stidela da pevam pred drugima. Sedela sam u tom momentu sa drugarima sa fakulteta kada sam to videla. Inače, studirala sam programiranje - počela je priču pevačica, koja je ubrzo shvatila da želi da promeni svoj životni put.

Presudan trenutak dogodio se tokom studiranja, kada je shvatila da se ne pronalazi u onome što uči, pa je odlučila da okuša sreću u muzici.

- Radili smo neku algebru koja mi je išla katastrofa i samo sam rekla: "Ne znam šta ja radim ovde, odoh da se oprobam kao pevačica, pa kako mi krene!". Brzo sam počela da radim svadbe i kulturica-svirke. Pročulo se za mene, da li zbog harizme, da li zbog pevanja, ali svakom se dopalo nešto drugo - ispričala je Barbara.

1/7 Vidi galeriju Barbara Bobak Foto: Goran Popovski

"Nisam imala vremena da se posvetim sebi"

Pored detalja o obrazovanju i početku karijere, Barbara je nedavno govorila i o fizičkom izgledu, treninzima i promenama koje je uvela u svoj život. Pevačica je otkrila da je u poslednjih godinu i po dana mnogo više pažnje posvetila sebi, redovnom vežbanju i usavršavanju svojih izvođačkih sposobnosti.

- Kad je spala na 20 odsto telesne masti (smeh). Uvek sam se trudila da radim na sebi, ali nisam to toliko revnosno radila kao zadnjih godinu i po dana. Kada sam krenula u sve ovo i kada je bio taj miks i kada je to sve eksplodiralo, ja sam imala mnogo više posla nego što sam mogla da podnesem. Nisam imala vremena da se posvetim sebi. Kada sam malo prikočila, krenula sam da treniram svakodnevno, da idem na časove plesa, pevanja. Baš sam se onako posvetila tom nekom rastu kao izvođač i ne planiram da stanem naravno, tek sam počela.

Barbara je istakla da iza promena u njenom izgledu stoje kontinuirani treninzi i pažnja koju posvećuje ishrani. Kako je objasnila, rezultati nisu došli preko noći, već su posledica dugotrajnog rada i discipline.

- Bukvalno se znojim svaki dan po dva i po, tri sata u teretani i na časovima plesa, tri puta nedeljno, da bi meni neko rekao: "E bola si se nečim i smršala si." Mislim, ja sam odradila rekompoziciju tela, ovo je rezultat godinu i po dana konstantnog treniranja i vođenja računa o ishrani. I dalje nisam 100 odsto zadovoljna. Uvek može bolje i to uvek može lepše da izgleda i bolje - rekla je pevačica tada za "Blic".

1/9 Vidi galeriju barbara bobak Foto: Zorana Jevtić, Nemanja Nikolić, Kurir TV, Kurir Televizija

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