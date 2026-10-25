Slušaj vest

Mama Slađe Krnjajić rešila je da otvori dušu i da svoj su o ćerkinom učešću u "Eliti 10", ali je, osim toga, govorila i o odnosu sa Mahirom i Terzom. Ona se osvrnula i na Slađinu relaciju sa bivšim suprugom.

Slađa Krnjajić je više puta javno istakla joj je mama najveća podrška u životu, a upravo ona je sada, najpre, iznela svoje viđenje ćerkinog učešća:

Foto: Printscreen Pink

-Ne bih komentarisala ništa. Vidim da se teške manipulacije vrše nad njom - iznela je Slađina mama na početku razgovora za "Pink".

"Mahir je teški manipulator"

Ipak, dala je i kratku izjavu o njenom odnosu sa Mahirom Pjanićem:

- Mahir je teški manipulator. Ona neće biti sa njim. Milica je divna gospođa, ima ćerkicu. Mislim da to ni njoj ne odgovara. - rekla je ona.

1/7 Vidi galeriju Mahir Pjanić Foto: Printscreen

Slađina mama osvrnula se i na odnos svoje ćerke sa Terzom, ističući da ga smatra manipulatorom. Kako je navela, čula je da je Slađa plakala, dok je ona, prema njenim rečima, sada u odnosu sa drugom devojkom.

- Što se Terze tiče, on je manipulator, čula sam da je plakala. Ja ne gledam, ali mi prenose. Vidim da je sada sa nekom plavom. Da vam kažem, Milica je divna gospođa, ima ćerkicu. Mislim da to ni njoj ne odgovara - rekla je ona.

"Ona je svašta prošla"

Na pitanje da li vidi nekog drugog učesnika pored Slađe, ko bi mogao da joj pruži podršku i zaštiti je od svega kroz šta prolazi, njena majka istakla je da ne veruje da će ćerka uploviti u novu vezu.

- Ne vidim. Neće ona biti ni sa kim. Ona je nežna, krhka, svašta je prošla. Vidim da je plakala. Ona je imala jako težak život. Bivši muž joj je uzeo sve, a sad nešto priča. Bog sve vidi - zaključila je Slađina mama.

Foto: Printscreen Pink

BONUS video: