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Prethodna noć je bila vrlo turbulentna u "Eliti 10". Tokom emisije "Nominacije" takmičari su iznosili svoje mišljenje o Anđeli Đuričić i Filipu Caru.

Prvi koji je dobio reč bio je Stefan Karić i tom prilikom rekao šta misli o Anđeli:

- Na početku ove sezone je bila osoba koju nisam prepoznao jer je imala osmeh na licu i prijatnu energiju i prijatno me je iznenadila, dok se Car nije odvojio do nje. Neću da kažem da je bila zaljubljena, nego je imala osobu zbog koje se osećala bezbedno i mogla je da se opusti i zato sam je navodio na nekim anketama jer sam video njenu promenu. Promenila si se otkako si se vratila se operacije i to je jasno svima. Drugačije si se ophodila prema Caru, a i prema meni. Ljudi ovde potenciraju da se mi svađamo, a mislim da ćemo ući u rasprave kad dođe do toga. Nemam potrebu da se svađam sa njom. Promenila je odnos prema meni jer je opuštenija, a bila je tenzična i oprezna kad sam ja u pitanju i to sam video, kao kad je bilo pominjanje mog oca i to da ja treba da klečim. Mislim da bi oprostila meni, kao što si i drugim ljudima, da ja nemam hejtere u narodu i da nisam omražen - govorio je Stefan.

1/5 Vidi galeriju Stefan Karić i Anđela Foto: Petar Aleksić

Filip Car i Aneli su ozbiljno opleli po Anđeli, a njihova veza je više puta bila na testu upravo zbog nje:

- Nije Stefan njoj džaba rekao ono za plaćenje, samo ja u to nikad nisam verovao - rekao je Car, pa dodao:

- Što nije uzela poklone? Što doslednom ne pruži ruku? Klasično igranje rijalitija. Ja mislim da je ona sve složila u glavi i da mi je zato rekla da legnem sa njom u krevet. Nisam tako gledao jer ja nikad nisam te pričao slagao jer je moj život rijaliti i sam po sebi sam zanimljiv. Ja sam da sedim na kauču i pričam biću zanimljiviji od 80% ljudi - rekao je Car.

Mateja: Anđela i Gastoz su i dalje zajedno

Mateja Matijević je, bio bez dlake na jeziku uz pretpostavku da je Anđela još uvek sa Gastozom.

- Fali ti prirodnost koju si imala na početku ove sezone. Rekao sam da imaš toplinu u očima, sad si ponovo robotizoana. Razmisliš dobro pre svakog poteza i od svakog odnosa znaš šta ćeš da dobiješ. Ja možda da sam konkurent za pobedu možda bih i razmišljao šta je najbolje da uradim da odnesem 100.000 evra. Ja mislim da ste Gastoz i ti i dalje zajedno jer mi nije normalno da bivši dečko šalje "Mršo moj" jer si onda moj i to je gomila nelogičnosti. Ako ste završili što bi pozdravljala ekipu i govorila da ćete biti zajedno kad izađete? To su njegovi prijatelji - govorio je Mateja.

Miljana Kulić nije komentarisala samo nominovanog Filipa Cara, već i njegovu izabranicu Aneli Ahmić:

- Što se Cara tiče, bio mi je na početku zanimljiv, dok nije ušao u odnos sa Aneli. Da nije sa njom ušao u odnos, bio bi zanimljiv, a frustracuju zbog propalog odnosa sa Aneli, iskaljuje na drugim ljudima, svi smo svesni toga i uverili se u to više puta. Ja ću do kraja rijalitija ostati dosledna sebi, neću vređati tuđe porodice, da se ne bih osećala loše. Ne mislim da je Car dobar čovek, ortodoksni je lažov. Govorio je da mi je čuvao sina, a pripazio je dete na deset sekundi. Govori kako mi je pare davao za kocku, to jeste zbog kocke, to je moja prošlost, ali mi je tražio da mu to dam, a ovde je rekao da sinu kupim nešto. Želi mi zlo, jer je želeo da od Drveta traži zadatak da mi Zolu prizove - kazala je Miljana.

Aneli je sve iznenadila svojim izlivom besa. Ona je, u naletu ljubomore, oštro oplela po Caru, ali i po Đuričićevoj koju je i nominovala:

Elita 10 Foto: Printscreen Pink

- Ona je mene sad ugasila i ja njega ne mogu da hvalim. On je sad dao njoj oružje u ruke. Svaka čast Stefanu, on ne igra rijaliti. Ja sam ljubomorna i posesivna i imam loše karakterne osobine. Stefan je mogao da igra rijaliti i da ostavi nju - dodala je Ahmićeva.

Ona je nastavila svoj bes da iskaljuje na sve oko sebe, pa se sukobila i sa Janjušem:

- Aneli i ti ako planirate budućnost samo zamisli kakvi te problemi čekaju jer ona ima dete sa Asminom sa kojim si u katastrofalnim odnosima, a on je sa Majom. Njih dvoje su tek spustili loptu, a sad će biti još gore jer zamisli u kakvim su odnosima Asmin i Filip. Vaša veza je najgora veza koja postoji i za 15 dana ste svaki dan u sukobu i svađama - rekao je Janjuš.

Pažnju je privukla i nominacija Glorije Jelovac:

-Meni se o Anđeli menja mišljenje i smatram da su kritike od prošlih nominacija uticale na nju, pa vidim da se druži sa drugima, pa je i pre neki dan sedela sa nama smrtnicima. Menja mi se mišljenje na bolje. Ja o Filipu nisam iznosila mišljenje iz straha da mi ne bi pretio time što ima - rekla je Glorija.

- Ona treba da brine šta poseduje čovek koji je izašao iz ove kuće. Mene su ovde najstrašnije optuživali ljudi za stvari koje nisu prošle ovde, u narodu i na sudu i imao sam mnogo gore da objavljujem i nisam. Možda u životu osetiš da ljudi nisu u vinklu i da su potencijalnineprijatelji pa se ogradiš i držiš ih u šaci. Puno više bih sebe ugrozio nego nju kad bih objavio. Sad kad je otišao njen verenik nemam ni sad neku averziju prema njoj. Nakon iznošenja mišljenja isto će da ostane jer mi je nebitna - govorio je Car.

1/9 Vidi galeriju Elita 10 Foto: Printscreen Pink

Dačo Virijević je nominovao u svom prepoznatljivom stilu:

-Za mene Filip Car nije tata rijalitija nego Branko Kockica koji zasmejava ljude, a oni su na nivou od četiri godine. Tata rijalitija ne cinkari ljude. Tata rijalitija nisi zato što si ocinkario svoju prijateljicu. Rekao si da biraš prijateljstvo sa Anđelom, a Aneli na drugo mesto. Ti cinakriš ljude sa kojima si napolju pio i jeo, a ja one sa kojima ovde sedim. Aneli te umotava u paukovu mrežu i na kraju će da te pojede. Tata rijalitija ne dozvoljava da poveruje u ljubav Aneli Ahmić. Tata rijalitija ne dozvoljava da ponižava ženu sa kojom spava i planira da ima dete. Muškarci govore lepo o svojim ženama, kao što si ti lepo pričao o Anđeli. Tata rijalitija ne ponižava druge devojke kao što je on rekao da je preko Đedovića rekao da je ja ovde branim, pa što je onda ponižavaš? Treba da se ugledaš na neke ljude. Kad treba da komentariše ljude on uvek priča o sebi. Što se tiče Anđele ili kraljice Elizabete, ti si dokaz da odelo ne čini čoveka. To što si kupila odela na Šejnu ti si samo lepša. Uvek će mi ostati slika kad je ušla Ana Ćurčić, a ti si imala šminku kao da te je šminkao Dejan Matić. Znala si da će Gastoz morati da poj*be nešto pa ste rekli da niste u vezi i ne želiš pitanja dok on j*be, a ti glumiš dostojanstveno. Kralica Elizabeta nije pred kamerama zadovoljavala druge muškarce. Ti si truleks krpa jer trpiš sve ono što ti Gastoz radi. Car i ti ste pokazali da ste imali simpatije, ali si ti kvarnija, a on naivniji jer je dozvoliio da ga prešaltaš.

Na samom kraju emisije voditeljka je saopštila imena učesnika koji će se boriti za opstanak u "Eliti". Uroš Stanić, Leon Caner i Milan Popov nominovani su od strane Odabranih učesnika, Anđelu Đuričić nominovali su ukućani, dok je Olga Osipova nominovana od strane gledalaca.