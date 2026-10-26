Slušaj vest

Maja Đorđević učestvovala je u prvoj sezoni rijaliti šou programa "Veliki brat".

Bila je aktuelna te 2006. godine, a svi su je zapazili kao devojku koja je bila vrlo temperamentna i bez dlake na jeziku, zbog čega su je smatrali skandal majstorom.

Viralne izjave

Njen čuveni povik: "Ne diraj mi peškir" nikad neće zaboraviti fanovi pomenutog rijalitija, a ostaće upamćene i njene svađe sa takmičarima rijalitija.

1/6 Vidi galeriju Maja Đorđević Foto: Printscreen/Youtube, printscreen YT

Psovke

Psovke koje je izgovorila Nišlijka kada je shvatila i da posle bezbroj upozorenja: "Ne diraj mi peškir" istog nema, se prepričavaju i dan danas.

"Znači tol'ki kr***n sam bila da sam napisala 'ne diraj'. Znači ne diraj, s****o, majmune, ne diraj nakazo!", vikala je ona.

Ovako Maja izgleda danas:

Foto: Printscreen

Na njenom Instagram profilu može se videti da često putuje i da vrlo često uživa na Havajima.

Pobednik prve sezone

Prvi pobednik srpskog izdanja rijalitija „Veliki brat“, Ivan Ljuba, 2006. godine osvojio je srca gledalaca širom zemlje – ali ne skandalima, već inteligencijom, smirenošću i iskrenošću.

Nakon što je trijumfovao u rijalitiju koji je te godine "zaludeo Srbiju", Ivan se povukao iz javnog života i odlučio da se vrati onome što zaista voli – muzici.