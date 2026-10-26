SEĆATE LI SE ČUVENE MAJE IZ VELIKOG BRATA? Njene izjave i psovke godinama su bile viralne, evo kako izgleda danas (FOTO)
- Maja Đorđević je učestvovala u prvoj sezoni 'Velikog brata' i ostala upamćena po temperamentnom ponašanju i svađama sa takmičarima.
- Njen povik 'Ne diraj mi peškir' i psovke i danas se prepričavaju među fanovima rijalitija.
Maja Đorđević učestvovala je u prvoj sezoni rijaliti šou programa "Veliki brat".
Bila je aktuelna te 2006. godine, a svi su je zapazili kao devojku koja je bila vrlo temperamentna i bez dlake na jeziku, zbog čega su je smatrali skandal majstorom.
Viralne izjave
Njen čuveni povik: "Ne diraj mi peškir" nikad neće zaboraviti fanovi pomenutog rijalitija, a ostaće upamćene i njene svađe sa takmičarima rijalitija.
Psovke
Psovke koje je izgovorila Nišlijka kada je shvatila i da posle bezbroj upozorenja: "Ne diraj mi peškir" istog nema, se prepričavaju i dan danas.
"Znači tol'ki kr***n sam bila da sam napisala 'ne diraj'. Znači ne diraj, s****o, majmune, ne diraj nakazo!", vikala je ona.
Ovako Maja izgleda danas:
Na njenom Instagram profilu može se videti da često putuje i da vrlo često uživa na Havajima.
Pobednik prve sezone
Prvi pobednik srpskog izdanja rijalitija „Veliki brat“, Ivan Ljuba, 2006. godine osvojio je srca gledalaca širom zemlje – ali ne skandalima, već inteligencijom, smirenošću i iskrenošću.
Nakon što je trijumfovao u rijalitiju koji je te godine "zaludeo Srbiju", Ivan se povukao iz javnog života i odlučio da se vrati onome što zaista voli – muzici.