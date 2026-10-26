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Seka Aleksić ponovo je privukla pažnju, a ovaj put zbog svoje izjave u muzičkom takmičenju "IDJ šou", u kojoj je prozvala koleginicu Maju Berović, s kojom duže vreme nije u dobrim odnosima.

Seka je tokom nastupa jedne od takmičarki, koja je odlučila da se predstavi pesmom Maje Berović "Omiljena bivša", iznela svoj sud o njenom pevanju, a tom prilikom indirektno je potkačila Berovićevu.

1/7 Vidi galeriju Seka Aleksić promoviše svoj album Foto: Kurir

- Ja želim i čekam da se iz tebe nešto desi i izađe. Želim tebe da vidim mnogo energičniju. Mora da izađe iz tebe, ti si crnka vatrena, samo želim da to vidim. Mogu slobodno da kažem da bolje i od originala zvučiš i svaka ti čast - rekla je Aleksićeva.

Ubrzo se oglasila i Maja, koja je, umesto da odgovori na komentar koleginice i produbi temu, odlučila da pruži podršku mladoj takmičarki i pokaže da je vetar u leđa ovoj devojci važniji od sukoba i poređenja.

1/7 Vidi galeriju Maja Berović Foto: Ustupljene fotografije

Berovićeva je na svom profilu na društvenim mrežama podelila upravo snimak nastupa iz ovog takmičenja, a uz njega je ostavila emotikon koji simbolizuje da je nešto perfektno odrađeno, kao i crveno srce.

Kurir.rs

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