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Hrvatska pevačica Nives Celzijus našla se u centru pažnje tamošnjih medija nakon što su isplivali detalji o advokatu kojeg je angažovala za svoje pravne poslove. Reč je o Tomislavu Dumenčiću, zagrebačkom advokatu čije se ime godinama pojavljuje u sudskim postupcima i poslovima povezanima sa nekim od najmoćnijih hrvatskih biznismena, ali i akterima velikih afera.

Nives Zeljković, poznatija kao Nives Celzijus, poverenje je ukazala advokatu koji je, između ostalih, zastupao kompanije povezane sa biznismenom Milenkom Bašićem, optuženim u aferi „Vetroelektrane“, ali i učestvovao u finansijskim transakcijama za bivšeg hrvatskog ministra Ivana Paladinu.

Posebno je zanimljivo to što je Dumenčić, prema navodima hrvatskih medija, ujedno i pevačicin komšija u zagrebačkom naselju Šestine, gde se nalazi nekretnina oko koje Nives već duže vreme vodi pravnu borbu.

1/12 Vidi galeriju Nives Celzijus Foto: Printskrin/Instagram

Borba za stanove i hipoteku

Kako navodi Imperijal, pevačica pokušava da zaštiti svoj vlasnički udeo u dva stana, koja su opterećena hipotekom od čak 9,5 miliona hrvatskih kuna, odnosno približno 1,26 miliona evra.

Reč je o hipoteci povezanoj sa ranijim kreditnim obavezama, a potraživanje je od Zagrebačke banke preuzela kompanija B2 Kapital.

Nives je, prema pisanju hrvatskog portala, prethodno sudskim putem stekla pravo na polovinu pomenutih nekretnina, ali je pitanje njihovog oslobađanja od tereta ostalo predmet pravnih postupaka.

Advokat povezan sa velikim sporovima

Ime Tomislava Dumenčića javnosti nije naročito poznato, ali spisak njegovih klijenata privukao je pažnju hrvatskih medija.

Prema podacima koje je objavio Imperijal, on je u brojnim postupcima zastupao kompaniju Lager Bašić, povezanu sa biznismenom Milenkom Bašićem, čije se ime našlo u aferi „Vetroelektrane“ zajedno sa nekadašnjom hrvatskom državnom sekretarkom Josipom Rimac, danas Pleslić.

Nives Celzijus Foto: Printscreen/imperijal.net

Dumenčić je zastupao i kompaniju C.I.A.K. Auto, koja posluje u okviru grupacije povezane sa biznismenom Ivanom Lekom. Lekino ime pominjalo se u medijskim izveštajima o spornom odlaganju otpada u Hrvatskoj.

Posebnu pažnju izazvala je Dumenčićeva ranija saradnja sa bivšim ministrom Ivanom Paladinom.

Kako je još 2022. godine objavio hrvatski Index, Dumenčić je učestvovao u kupovini potraživanja nominalne vrednosti 333.000 evra od jedne kiparske kompanije, za svega 27.500 evra, u poslu obavljenom za Paladinu.

Prema istraživanju tog portala, Paladina je kasnije pomenuto potraživanje prodao za čak 650.000 evra, što je otvorilo niz pitanja o okolnostima transakcije.

1/9 Vidi galeriju Nives Celzijus Foto: Printskrin/Instagram, Printscreen/Instagram

Dumenčić tada nije želeo da otkriva detalje poslovnog odnosa, pozivajući se na obavezu čuvanja advokatske tajne.

Važno je naglasiti da činjenica da je zastupao osobe i kompanije čija su se imena pojavljivala u aferama sama po sebi ne znači da je advokat učestvovao u bilo kakvim nezakonitim radnjama, niti se Nives povezuje sa tim slučajevima.

Nives gradi novu kuću

Dok se njeni pravni poslovi nalaze pod lupom hrvatskih medija, Nives je nastavila sa svojim poslovnim i privatnim planovima.

Prema pisanju Imperijala, pevačica je otkrila da gradi novu kuću, a istovremeno je nastavila da radi na muzičkoj karijeri. Nedavno je na društvenim mrežama predstavila i kadrove iz novog spota, za čiju su izradu korišćeni alati veštačke inteligencije.

Nives je Srpkinja

Nives Celzijus, po mnogima jedna od najzgodnijih Hrvatica, otkrila je nedavno u jednom intervjuu za domaće medije da je zapravo Srpkinja.

Kako je Nives, poznata po svojim provokativnim stajlinzima, otkrila, priča hrvatski, ali joj je cela familija u Srbiji i kad god je u našoj zemlji priča srpski.

- Pa dobro, ja pričam hrvatski, bez obzira što poreklom ja jesam Srpkinja i moja cela familija je u Srbiji. Nekako generalno kad dođem i kad malo više vremena boravim tamo, prebacim na srpski", priznala je Nives i otkrila da ne zna kako bi javnost u komšiluku reagovala da se na tamošnjoj televiziji pojavi voditelj ili voditeljka koji pričaju srpski, te da iz tog razloga i priča hrvatski.

- Znaš kako, na nacionalnoj televiziji u Hrvatskoj da dođe voditelj koji priča srpski, ne znam kako bi publika to prihvatila - izjavila je Nives za hype.tv.