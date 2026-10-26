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Članovi tribjut benda EKV krug nisu uspeli da do kraja održe koncert u Splitu. Njihov nastup prekinula je policija zbog dojave da nastupaju bez potrebnih radnih dozvola, zbog čega su ih pripadnici policije potom odveli u policijsku stanicu, prenosi Dalmatinski portal.

- Policijski službenici su 23. oktobra oko 23.30 u ugostiteljskom objektu u Ulici slobode obavili proveru na temelju informacije da se tamo održava nastup bez potrebnih potvrda o prijavi rada stranih državljana. Tokom provere utvrđeno je da četiri člana sastava nastupaju bez navedenih potvrda, zbog čega je nastup prekinut. Članovi nisu privedeni nego su pozvani da pođu s policijskim službenicima u policijsku stanicu radi daljnjeg postupanja prema odredbama Zakona o strancima, što su i učinili - navode iz policije.

1/8 Vidi galeriju EKV konferencija za medije Foto: F.S./ATAImages

Dodali su da je na istom mestu tokom policijskog postupanja jedna žena pod uticajem alkohola narušavala javni red i mir.

- U odnosu na nju sprovodi se zasebno postupanje zbog sumnje na počinjenje prekršaja - poručili su.

Iz lokala su potvrdili da je koncert prekinut zbog nedostatka potrebnih dozvola. Pojasnili su da je došlo do proceduralne greške, da su se do poslednjeg trenutka nadali da će dozvole stići i izvinili se posetiocima.

Inače, EKV krug je osnovan 2006. i izvodi pesme legendarne rok grupe Ekatarina Velika, a u sastavu su i bivši članovi originalne postave.

Foto: F.S./ATAImages

Kurir.rs

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