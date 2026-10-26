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U poslednje vreme dosta se spekulisalo o mogućoj trudnoći Jelene Karleuše, dok je njen ljubavni život bio pod budnim okom domaće javnosti. Pop diva juče se susrela sa predstavnicima medija nakon što je obavila građansku dužnost na svom biračkom mestu, a tom prilikom odgovorila je na aktuelna pitanja i otvoreno govorila o privatnom životu, novom partneru, mogućoj prinovi, ali i potencijalnom venčanju.

Na samom početku razgovora osvrnula se na trenutak kada su je mediji snimili kako razmenjuje poljupce sa svojim novim izabranikom. Jelena je priznala da joj zbog svega što se dešava oko nje često nedostaje vremena da se posveti sebi i uživa u privatnom životu.

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- Toliko se svašta dešava oko mene da nemam vremena ni da uživam u privatnom životu, ni da mi bude lepo. Ali moram da kažem da imam ja lep period u životu kada jedan poljubac pokaže da će ljubav možda pobediti sve i da ljude to više interesuje.

- Pop diva osvrnula se i na veliku pažnju koju je izazvao njen poljubac sa Ševom na promociji albuma Seke Aleksić, ističući da je ljubav, po svemu sudeći, i dalje jedna od tema koja najviše intrigira javnost.

- Zbog miliona i miliona pregleda koje je izazvao taj poljupčić na promociji albuma Seke Aleksić, izgleda da ljude više ipak interesuje ljubav nego ovaj haos koji se dešava svuda oko nas.

Jelena je potom priznala da bi volela da joj nakon svega što je prošla konačno dođe mirniji period života, u kojem bi mogla da se posveti sebi i ljubavi.

1/6 Vidi galeriju JK i Ševo Foto: Privatna arhiva

- Volela bih da posle 31 godine ovog haosa u mom životu, da mi dođe jedan lep, miran period. Eto, možda sam kriva ja za sve to, ne kažem, ali sam takva, burna, ali sve oko mene je toliko burno da bih volela da mi dođe jedan lep period, da uživam možda i u ljubavi, mada, ko zna, čini mi se da se to meni i ne dozvoljava - rekla je ona, a potom se osvrnula na spekulacije o trudnoći.

Progovorila o trudnoći

Kako se u poslednje vreme sve češće govori o mogućnosti da ponovo dobije dete, Jelena je konačno otkrila da li je trudna i priznala da bi se obradovala ukoliko bi došlo do prinove.

- Pa ja bih volela, mislim, nisam trudna. Ne znam, mislim da nisam. Ali, kada bi se to desilo, sa zadovoljstvom. Mislim da žena nikada nije dovoljno u zrelim godinama da ne može da bude divna majka, a i Atina i Nika bi to volele - rekla je Jelena, a potom dodala:

- Treba pitati i muškarca koji bi bio tata, svakako.

Pevačica je otkrila i kako njene naslednice gledaju na mogućnost da dobiju brata ili sestru, pa je kroz osmeh prenela njihove reakcije na tu temu.

- Nika je samo rekla: "Kada bi ti opet rodila, samo da ne bude devojčica", jer ne želi da ima još jednu sestru, a Atina je najveći zagovornik te teorije da ja samo treba da rodim, da će njih dve čuvati.

Jelena je istakla i da su njene ćerke lepo prihvatile njenog novog partnera, kao i da u njihovim odnosima vlada sklad.

- Iako lepo plivaju u čitavoj ovoj trenutnoj situaciji, privatnoj, oko mene, u divnim su odnosima sa čovekom kog sam izabrala da bude pored mene. Divno se svi slažemo, putujemo, i lepo nam je.

Otkrila kako funkcioniše sa Ševom

S obzirom na to da njen posao podrazumeva česta putovanja i brojne obaveze, novinare je zanimalo i kako se njen izabranik snalazi u takvom načinu života i da li uspeva da isprati njen tempo.

- Veoma lepo funkcionišemo. Što se tiče karijere, mnogo putujem i često nisam tu, a nekada Ševo ide sa mnom, dok nekada putujem sama.

1/6 Vidi galeriju Pevačica cveta Foto: YT kanal Pravo lice estrade, Privatna arhiva

Jelena je potom poručila da njenom partneru treba dati vremena da se navikne na sve što se dešava, ističući da se, uprkos velikom pritisku javnosti, dobro snalazi u novonastaloj situaciji.

- Dobro, dajte mu malo vremena, mlad je dečko i ovo je sve veliki stres za njega, ali pliva jako dobro, jako, jako dobro.



Da li će uskoro stati na ludi kamen?

Za kraj razgovora, neizbežno pitanje bilo je i da li bi uskoro moglo da dođe do venčanja. Jelena nije isključila tu mogućnost, ali je kroz šalu prokomentarisala da bi joj to, ukoliko se dogodi, treći brak bio treća sreća.

- Ne znam, ako se ikada budem opet udavala, da li bi to bio treći put. Treća sreća, kažu.

Pop diva je otkrila i kako zamišlja svoje potencijalno venčanje, nagovestivši da bi volela intimnu ceremoniju, daleko od velikih proslava i pompe.

- Kada bi se to desilo, to bi bilo nešto, verovatno malo intimno, na obali nekog mora i sa možda desetak, dvadesetak ljudi, i naravno sa vama.

Na kraju je istakla da bi sve bilo organizovano u skladu sa mogućnostima, ali u njenom stilu:

- U skladu sa mogućnostima. Ja sam uvek skromna bila, tako da, znate već me.

Jelena nije krila da nije očekivala da će razgovor nakon glasanja otići u pravcu toliko intimnih tema, ali je na kraju kroz osmeh zaključila:

- Ovo su divne teme. Nisam očekivala da ću pričati o svadbi i o bebi, ali eto, od izbora do svadbe i bebe, na svašta ste me naveli.

Detaljnije u prilogu ispod:

04:06 Jelena Karleuša o svadbi i bebi Izvor: Kurir

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