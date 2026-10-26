Olga Osipova napustila je Belu kuću nakon nominacija i dupliranih glasova za Leona Carnera.
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EVO KO ZAUVEK NAPUŠTA BELU KUĆU: Takmičari zanemeli nakon odluke, ona odmah priznala zbog čega joj je teško (VIDEO)
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Ove nedelje nominovani sa izbacivanje iz Elite 10 bili su Uroš Stanić, Anđela Đuričić, Olga Osipova, Leon Carner kao i Milan Popov.
Darko je takmičarima u diskoteci i saopštio pravila igrice, a Leonu Carneru su duplirani glasovi.
- Moram da vam kažem da se pozdravljamo s jednom osobom ovog jutra, a to je Olga - rekao je Darko.
Olga Osipova napustila je Belu kuću, te je odmah obavila razgovor sa voditeljkom Dušicom Jakovljević i otkrila kako se oseća nakon toga.
- Je l' ti žao što si napustila Belu kuću? - upitala je Dušica.
- Jeste, da. Upoznala sam drage ljude, ali mi je jako nedostajao ples, time se i bavim - kazala je Olga, koja je potom napisala pismo i imenovala ovonedeljnog vođu.
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