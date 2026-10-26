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Voditeljka Jelena Dimitrijević imala je turbulentan razvod o kom je brujala javnost, a čak je bivšem i pretila tužbom jer je objavljivao fotografije njihovog maloletnog deteta.

Međutim, par je kasnije izgladio odnose, a ona je sreću pronašla kraj novog izabranika.

Jelena je sada posetila Ostrog odakle se oglasila.

- Slava Bogu za sve. Blagodarna Svetom Vasiliju Ostroškom, ocu Marku i ocu Romanu, svim duhovnicima na molitvama, a ocu Anđelku na blagoslovu. Živi, zdravi i radosni bili svi koji ovde dolaze s ljubavlju. A onima koji dolaze s ružnim rečima, želim mir u srcu. Jedni drugima u molitvama - napisala je voditeljka koja na fotografiji nije skidala osmeh.

Jelena Dimitrovska Foto: Pritnscreen/Instagram

"Zaljubljena sam"

Inače, Jelena je nedavno rekla da je srećna u ljubavi.