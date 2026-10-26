POSLE BURNE RAZVODNE DRAME VODITELJKA OTIŠLA POD OSTROG! Ponovo je zaljubljena u moćnog muškarca, a sada se oglasila snažnom porukom
Voditeljka Jelena Dimitrijević imala je turbulentan razvod o kom je brujala javnost, a čak je bivšem i pretila tužbom jer je objavljivao fotografije njihovog maloletnog deteta.
Međutim, par je kasnije izgladio odnose, a ona je sreću pronašla kraj novog izabranika.
Jelena je sada posetila Ostrog odakle se oglasila.
- Slava Bogu za sve. Blagodarna Svetom Vasiliju Ostroškom, ocu Marku i ocu Romanu, svim duhovnicima na molitvama, a ocu Anđelku na blagoslovu. Živi, zdravi i radosni bili svi koji ovde dolaze s ljubavlju. A onima koji dolaze s ružnim rečima, želim mir u srcu. Jedni drugima u molitvama - napisala je voditeljka koja na fotografiji nije skidala osmeh.
"Zaljubljena sam"
Inače, Jelena je nedavno rekla da je srećna u ljubavi.
- Zaljubljena sam, osoba je sa javne scene i u medijima je. Jako je uspešan i dobar je čovek, vedar i duhovit. Privukla me je njegova toplota i podrška. Mi smo prijatelji koji se konstantno viđaju. Neću reći ko je, mislim da ću objaviti neku fotografiju. Baš je poznat, meni je predivno sa njim - rekla je ona za "Hype".