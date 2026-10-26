Slušaj vest

Starleta i nekadašnja rijaliti učesnica Iva Grgurić mesecima se nije pojavljivala u javnosti, a iznenada je nestala i sa Instagrama, gde je deaktivirala svoj profil. Nakon duže pauze ponovo se oglasila na društvenim mrežama, ali je ovog puta pažnju privukla potpuno drugačijim izgledom.

Iva Grgurić odlučila je da napravi veliku promenu kada je reč o fizičkom izgledu, pa je rešila da se odrekne pojedinih estetskih korekcija po kojima je godinama bila prepoznatljiva.

Naime, starleta je otkrila da želi prirodniji izgled, zbog čega je odlučila da istopi hijaluron iz usana, koje je prethodnih godina redovno uvećavala. Rezultat je odmah pokazala pratiocima, a njeno novo izdanje značajno se razlikuje od onog na koje je publika navikla.

1/6 Vidi galeriju Iva Grgurić Foto: Printscreen/Instagram

Posle usana promenila i frizuru

Međutim, tu nije bio kraj njenoj transformaciji. Iva je posetila frizera i odlučila da se oprosti od duge smeđe kose, koja je godinama bila deo njenog imidža.

Odabrala je kratku bob frizuru, koja je njenoj kosi dala dodatni volumen i potpuno osvežila njen izgled.

Novim fotografijama pokazala je rezultat ove promene, a povratak na Instagram obeležila je izdanjem kakvo njeni pratioci do sada nisu imali priliku često da vide.