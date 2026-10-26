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Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, ponovo je uhapšen zbog sumnje da je fizički napao muškarca kod Mrkonjić Grada. Nekadašnji učesnik rijalitija „Parovi“, koji je godinama privlačio pažnju neobičnim ponašanjem i burnim ispadima, iza sebe ima niz skandala, sudskih procesa i sukoba sa zakonom.

Zmaj od Šipova hapšen je najmanje sedam puta, a najnoviji incident ponovo je otvorio pitanje njegove burne prošlosti - od porodičnih sukoba, optužbi za napad čekićem, problema sa oružjem i pretnji smrću, do neprimerenog ponašanja u rijalitiju i skandala koji je pratio sahranu njegove majke, Grahovac je godinama punio novinske stupce. Ipak, pojedini sudski postupci završeni su oslobađanjem od optužbi, dok je za određena krivična dela novčano kažnjen.

Brata napao sekirom

Jedan od ozbiljnijih slučajeva koji se vezuju za njegovo ime dogodio se 2011. godine, kada je došlo do žestokog sukoba između Ilije i njegovog brata Rajka Grahovca.

Prema tadašnjim sudskim izveštajima, braća su se fizički obračunala u Šipovu, a Ilija je tokom sukoba sekirom naneo povrede Rajku. U drugom incidentu iste godine, prema presudi, iz puške je pucao prema bratu.

Osnovni sud u Mrkonjić Gradu je u februaru 2016. izrekao Iliji novčanu kaznu od 9.000 konvertibilnih maraka zbog nanošenja telesnih povreda, izazivanja opšte opasnosti i nedozvoljenog držanja oružja. Njegov brat Rajko istom presudom dobio je uslovnu zatvorsku kaznu od četiri meseca.

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Optužen da je komšiju udario čekićem

Posebnu pažnju javnosti izazvao je slučaj iz 2019. godine, kada je Grahovac završio u pritvoru zbog sudskog postupka koji se vodio protiv njega. Prema optužnici, teretio se da je komšiju S. S. udario čekićem u glavu, nakon sukoba koji je navodno izbio jer je muškarac nožem povredio njegovu kravu.

Grahovac je završio u pritvoru u Banjaluci zbog neodazivanja na sudsko ročište, a tokom boravka iza rešetaka započeo je štrajk glađu. Zdravstveno stanje mu se pogoršalo, zbog čega je primio infuziju.

Nakon devet dana pušten je da se brani sa slobode. Njegov advokat Dušan Tomić kasnije je potvrdio da je Grahovac oslobođen optužbi za napad čekićem i da se zbog tog događaja više ne vodi krivični postupak protiv njega.

Pretio političaru

Grahovac je u oktobru 2023. godine osuđen na novčanu kaznu od 2.000 konvertibilnih maraka zbog ugrožavanja sigurnosti Branislava Borenovića, tadašnjeg predsednika Partije demokratskog progresa.

Pretnje je uputio tokom televizijskog prenosa političkog skupa, a snimak njegovog istupa završio je na društvenim mrežama.

Na suđenju je priznao krivicu i izvinio se Borenoviću, koji je javno saopštio da mu oprašta, ali i naglasio da pretnje ne smeju proći bez odgovornosti.

Foto: Damir Dervišagić

Izvadio mrtvo tele iz automobila

Samo mesec dana kasnije usledila je još jedna presuda zbog ugrožavanja sigurnosti. Grahovac je ponovo novčano kažnjen sa 2.000 konvertibilnih maraka, ovog puta zbog pretnji sugrađaninu.

Prema navodima iz optužnice, incident se dogodio u maju 2021. godine na benzinskoj pumpi, gde je iz prtljažnika automobila izvadio mrtvo tele, bacio ga na zemlju i uputio uznemirujuće pretnje muškarcu sa kojim je bio u sukobu.

Snimak događaja dostavljen je oštećenom, koji je zbog izgovorenih reči osetio strah za sopstvenu bezbednost.

Hapšenje zbog komšinice

U septembru 2024. godine nekadašnji rijaliti učesnik ponovo je priveden, ovog puta zbog sumnje da je fizički napao komšinicu u Šipovu.

Posle 24 sata provedena u pritvoru pušten je na slobodu.

Njegov advokat tada je za Kurir izjavio da Grahovac nije ni prišao ženi koja ga je prijavila, kao i da je od nadležnog tužilaštva stigla potvrda da protiv njega neće biti podneta krivična prijava.

Odbrana je najavila i mogućnost pokretanja postupka zbog, kako je tvrdila, neosnovanog lišavanja slobode.

1/9 Vidi galeriju Zmaj od Šipova Foto: Prinscreen, Printskrin/TV Happy, Damir Dervišagić

Napao muškarca, oštetio automobil i uzeo telefon

Novi incident dogodio se u maju 2025. godine u mestu Štrbina, na području Mrkonjić Grada.

Policiji je tada prijavljeno da je Grahovac najpre verbalno, a zatim fizički napao muškarca, oštetio mu automobil i oduzeo mobilni telefon.

Prema pisanju ATV-a, oštećeni je bio nekadašnji lokalni odbornik Sergej Milanović, a sukobu su navodno prethodile nesuglasice u vezi sa poslovima oko konja.

Grahovac je uhapšen zbog sumnje na nanošenje telesne povrede i oštećenje i oduzimanje tuđe stvari.

Bežao od policije, pa pretio službenicima

Ni decembar 2025. godine nije prošao bez novog susreta sa policijom.

Grahovca su policijski službenici zaustavili tokom redovne saobraćajne kontrole dok je upravljao automobilom, ali je, prema njihovim navodima, odbio da pokaže dokumenta i udaljio se.

Policajci su ga pronašli u blizini porodične kuće, gde ih je, kako je saopšteno, vređao i pretio im.

Zbog incidenta je uhapšen, a nadležni su najavili pokretanje prekršajnog postupka.

Pre nego što je postao čest akter crne hronike, Zmaj od Šipova bio je jedna od najkontroverznijih rijaliti ličnosti.

Publika ga je upoznala kroz šou „Maldivi“, u kojem je odneo pobedu, a zatim je učestvovao u „Parovima“, gde je svojim ponašanjem neretko izazivao burne reakcije.

Jedan od najvećih skandala dogodio se u oktobru 2015. godine, tokom sukoba sa Vesnom Rivas. Posle žestoke verbalne rasprave Grahovac je fizički nasrnuo na pevačicu, a u incidentu su se našli i Jelena Golubović i Miki Đuričić, koji su pokušali da intervenišu. Obezbeđenje je moralo da reaguje i udalji ga od ostalih učesnika.

Njegovo učešće u rijalitiju obeležili su i brojni eksplicitni prizori, udvaranja učesnicama, sukobi sa Gastozom i neprimereni komentari, zbog kojih je često bio na meti kritika.

Skandali na sahranama roditelja

Nesvakidašnji govor na sahrani oca Jove, održanoj 2010. godine, bio je jedan od događaja zbog kojih je Grahovac postao prepoznatljiv širom regiona.

Njegovo obraćanje trajalo je približno sat vremena, a tokom govora sukobio se sa pojedinim prisutnima, zahtevajući da napuste sahranu. Snimak se proširio internetom i postao jedan od najpoznatijih videa povezanih sa njegovim imenom.

Još veći skandal izbio je u julu 2024. godine, nakon smrti njegove majke Boje.Ona je preminula 1. jula, ali sahrana nije organizovana narednih dana. Njeno telo nalazilo se u hladnjači pogrebnog preduzeća, dok je Grahovac odlagao poslednji ispraćaj. U javnosti su se pojavile tvrdnje da je želeo veliku ceremoniju uz prisustvo televizijskih ekipa, a slučaj je izazvao i reakciju crkvenih velikodostojnika.