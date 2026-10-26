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Ilija Grahovac, poznat kao Zmaj od Šipova, uhapšen je zbog napada na muškarca iz Mrkonjić Grada.

Kako se navodi, terete ga da je počinio krivično delo telesna povreda.

Nezvanično, Mrkonjićanin je zaustavio vozilo kako bi promenio gumu kada je naišao Grahovac, nakon čega je došlo do rasprave, a zatim i fizičkog napada.

Mrkonjićanin je zadobio lakše povrede, pa mu je ukazana lekarska pomoć.

1/9 Vidi galeriju Zmaj od Šipova Foto: Prinscreen, Printskrin/TV Happy, Damir Dervišagić

Oglasila se policija

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Mrkonjić Grad, slobode je lišeno lice inicijala I. G. iz Šipova, za koje postoje osnovi sumnje da je počinilo krivično delo telesna povreda.

Prema informacijama iz policije, lice I. G. sumnjiči se da je 24. oktobra u mestu Baraćka brda, na području opštine Mrkonjić Grad, fizički napalo drugo lice i tom prilikom mu nanelo telesne povrede.

"Povređenom licu lekarska pomoć ukazana je u Domu zdravlja 'Doktor Jovan Rašković' u Mrkonjić Gradu", rekli su iz PU Mrkonjić Grad.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se, nakon kompletiranja predmeta, protiv I. G. u redovnoj proceduri dostavi izveštaj o počinjenom krivičnom delu.