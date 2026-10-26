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"Sijale su joj oči kad se družila sa njim"

Anđela Đuričić je i dalje kamen spoticanja u njenom ljubavnom odnosu.

- Nisam mislila da će da da toliko na značaja Anđeli kada je nju komentarisao Karić. Nije on ljubomorisao, ali je moglo tako da se protumači. Ne želim da mi ona bude u odnosu, da mi se provlači u odnosu. Anđela je ta koja se namenski ubacuje u odnos Cara i mene. Kada je navela Karića za dostojanstvenog, ona je čekala Carevu reakciju. Ona je osetila nešto prema Caru. Sijale su joj oči kad se družila sa njim. Ona Anđela sa početka se ne može s početka sada sa ovom porediti. Ona se sada pogubila totalno. Ona se malo zaljubiška i malo zaigrala - govorila je Aneli.

"Planirala je zbližavanje"

- Ako je ona dve nedelje planirala da dođe kod Cara, šta ima da traži tu kod njegove porodice?! Oni su se čuli i dogovarali, to je jasno kao dan. Ako je planirala da mu upozna porodicu, to je bilo planirano neko zbližavanje onda. Što bi mu porodicu upoznavala? - dodala je Aneli.

1/5 Vidi galeriju Filip Car i Aneli Ahmić Foto: Petar Aleksić, NEMANJA NIKOLIC/Kurir, Printscreen YouTube

"Ona vapi za Carem"

- Ona ne može da mi kaže ništa, jer je nemoralna do srži. Uverena sam da je imala druge momke kad raskine sa njim i da se dopisivala sa drugima. Mislim da je ne zanima Gastoz, nego da vapi za Carem. Svesna je da je Car otišao od nje. Ne dopada mi se to što učesnici govore ''ne zna u šta se upleo'', aludiraju na Asmina. Šta može nama Asmin, ako se mi volimo? Ništa! Mislim i osećam da je i Car svega toga svestan i da nema razloga da se brine - kazala je Aneli.