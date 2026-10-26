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Glorija Jelovac od samog početka bila je simpatična Borislavu Terzi Terziću, a čak su i takmičari pričali i njihovim simpatijama.

S obzirom da je ušla kao verenica Marka Osmakčića i zauzeta devojka, nije se prepuštala tom odnosu sve dok on nije diskvalifikovan iz Elite.

"Simpatična mi je veoma"

Nakon njegovog odlaska i svega što je videla prepustila se simpatijama prema Terzi koji je prethodne noći govorio o njoj bez zadrške.

- Dobra mi je, lepa je, zgodna je, simpatična mi je veoma. Postoji nešto, ali moram da provedem još dosta vremena sa njom, da vidim neke stvari, ko joj je deda, baba, neke stvari. Iskreno, svidela mi se od prvog dana... - govorio je Terza.

"Rekla je da je bio nasilan prema njoj"

- Ona je meni rekla da je on bio nasilan prema njoj napolju, kada je rekao ovde Caru da će mu poslati njene neke klipove, mislim da je tada shvatila s kim ima posla. Ja o njoj mislim da je ona zaista dobra devojka. Možda se devojka pribojavala kako bi on reagovao da uđe, pa je zato govorila šta je govorila - dodao je Terzić.

1/6 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Printscreen Instagram

Terza je nedavno govorio o njoj i priznao da prema njoj gaji lepe emocije.

- Glorija se slobodnija ponaša, a ja mislim da to nije okej i da ima takav odnos sa mnom. Neke stvari mogu tako da se protumače. Ona jeste zgodna i atraktivna devojka. Ja se ne ograđujem od druženja sa njom, lepa je i simpatična, ali ne želim ništa da pokušavam jer je zauzeta devojka. Slađa tvrdi ovde neke stvari da je čula od drugarice, a ja ne želim da mi stižu neka hipotetička pitanja i da mi se dešavaju neke stvari kao sa Sofijom - govorio je Terza.

Marko nakon diskvalifikacije

Nakon što je diskvalifikacijom napustio rijaliti, Marko Osmakčić ponovo je privukao pažnju javnosti objavom na društvenim mrežama. Bivši učesnik oglasio se na svom Instagram profilu, gde je podelio fotografiju iz luksuznog automobila.

1/4 Vidi galeriju Marko Osmakčić Foto: Preent Screen

Osmakčić je snimljen za volanom "Audija" sa sportskim paketom opreme, dok se vozio ulicama, a na objavi je označio i lokaciju - Beograd. Sudeći po njegovoj objavi, Marko se nakon izlaska iz rijalitija vratio svakodnevnim aktivnostima, ne pokazujući da ga previše pogađaju burna dešavanja koja su prethodila njegovom odlasku.