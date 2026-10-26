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Borislav Terzić Terza progovorio je o Gloriji Jelovac sa Tošom i to dok je ona bila pored njega.

Glorija je bez zadrške odbrusila Terzi, te je umalo došlo do sukoba.

"Ne želim da je iskoristim"

- Sinoć sam stao na njenu stranu, rekao sam da ne želim da je iskoristim, razočarao sam se u nju, da ona meni kaže: Nisi ti svetac. Okej, nisam svetac, ovde se ljudi foliraju, a ja govorim da sam najgori. A ona meni kaže: "Ti treba da budeš srećan što pričaš sa mnom, ti si prevario trudnicu." Nemam ništa s njom, a to mi kaže, zamisli da smo u vezi... Ma ćao - rekao je Terza.

- Čuo sam te, rekao si da ne znaš ko je ona - dodao je Dača.

Pao i poljubac

- Nemoj me zvati da spavam pored tebe - rekla je Glorija.

- Ti si sama došla, što si došla... Što si me poljubila - rekao je Terza.

- Ti si mene poljubio, jesmo se poljubili, ali nisam dala da me pipkaš. Puno su ti gore stvari izgovarali a ti praviš žrtvu, kao da sam ti ne znam šta izgovorila - rekla je Glorija.

1/6 Vidi galeriju Glorija Jelovac Foto: Printscreen Instagram

- Ona je samo htela da kaže da imaš teret na svojim leđima - rekao je Dača.

- Daću joj priliku, ali ne znaš da se izražavaš. Sebe i Lauru stavljaš u neki kanal - rekao je Terza.