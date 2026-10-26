PAO POLJUBAC IZMEĐU TERZE I GLORIJE Priznali simpatije, a onda se umalo posvađali: Učesnica Elite pokazala zube (VIDEO)
- Terza je pred Glorijom i Tošom govorio da je ne želi iskoristiti, ali je priznao da je razočaran njenim rečima i ponašanjem.
- Glorija mu je odbrusila da je on prvi krenuo sa poljupcem, pa je razgovor brzo prerastao u napetu raspravu.
- Terza je poručio da će joj dati priliku, ali da mu smeta način na koji se izražava i pravi poređenja.
Borislav Terzić Terza progovorio je o Gloriji Jelovac sa Tošom i to dok je ona bila pored njega.
Glorija je bez zadrške odbrusila Terzi, te je umalo došlo do sukoba.
"Ne želim da je iskoristim"
- Sinoć sam stao na njenu stranu, rekao sam da ne želim da je iskoristim, razočarao sam se u nju, da ona meni kaže: Nisi ti svetac. Okej, nisam svetac, ovde se ljudi foliraju, a ja govorim da sam najgori. A ona meni kaže: "Ti treba da budeš srećan što pričaš sa mnom, ti si prevario trudnicu." Nemam ništa s njom, a to mi kaže, zamisli da smo u vezi... Ma ćao - rekao je Terza.
- Čuo sam te, rekao si da ne znaš ko je ona - dodao je Dača.
Pao i poljubac
- Nemoj me zvati da spavam pored tebe - rekla je Glorija.
- Ti si sama došla, što si došla... Što si me poljubila - rekao je Terza.
- Ti si mene poljubio, jesmo se poljubili, ali nisam dala da me pipkaš. Puno su ti gore stvari izgovarali a ti praviš žrtvu, kao da sam ti ne znam šta izgovorila - rekla je Glorija.
- Ona je samo htela da kaže da imaš teret na svojim leđima - rekao je Dača.
- Daću joj priliku, ali ne znaš da se izražavaš. Sebe i Lauru stavljaš u neki kanal - rekao je Terza.