SEĆATE LI SE NAJSKANDALOZNIJE UČESNICE VELIKOG BRATA?! Bila je kraljica žestokih akcija ispred kamera, a u jednom trenutku se ošišala na ćelavo
- Stefani Banić iz Splita bila je jedna od najzapaženijih učesnica 'Velikog brata', a pažnju je privukla i vezom sa Ervinom Mujakovićem.
- Njihovi intimni odnosi bili su često pred kamerama i brzo su završili na društvenim mrežama, gde su postali viralni.
- Posle rijalitija odbila je ponudu za 'Parove', a danas je aktivna na mrežama i prati je više od 15 hiljada ljudi.
Kontroverzna Stefani Banić iz Splita bila je jedna od najinteresantnijih učesnica Velikog brata, budući da je svojim izjavama, ali i ponašanjem, brojne gledaoce šokirala iz dana u dan.
Burne ljubavi ispred kamera
Njena veza sa Ervinom Mujakovićem je tada bila u centru pažnje iako ista nije dugo potrajala budući da je Mujaković bio zaljubljen u cimerku Barbaru, ali Banićeva mu je brzo našla zamenu pa je tokom rijalitija bila sa Đorđem Đenićem.
Stefani i Ervin redovno su imali žestoke intimne odnose, a koliko su isti bili neprimereni za prostor koji je pokriven kamerama govori i činjenica da su se munjevitom brzinom pojavili na društvenim mrežama gde su postali viralni.
Život nakon rijalitija
Banićeva je posle "Velikog brata" dobila ponudu da uđe u rijaliti šou "Parovi", ali ju je odbila.
Stefani je danas aktivna na društvenim mrežama, gde je prati preko 15 hiljada ljudi. Sudeći po fotografijama, živi istim načinom života kao i pre "Velikog brata", ali je jednu stvar promenila na sebi, a to je imidž.
Naime, Stefani je u jednom periodu svog života odlučila da u potpunosti odstrani kosu, te je neko vreme bila ćelava.