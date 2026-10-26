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Ovonedeljni vođa u "Eliti 10" je Slađan Krnjajić. Tokom podele budžeta došlo je do njenog žestokog okršaja sa Borislavom Terzićem Terzom. On je pukao zbog njenog moralisanja, pa je otkrio da je dva puta sa njom imao intimne odnose.

- Ti mene jesi povredio. Mislim da si osoba koja pomoaže svojim drugarima. Vidim da si vredan i da ti nije mrsko i žao da nahraniš bilo koga. Dopada mi se tvoje učešće i stavovi o porodici, ćerke i bivše devojke sa kojom imaš dete. Mislim da si naučio iz svoje greške i da ti je jako teško zbog toga. Ja mislim da tebi Milica i dalje znači kao žena na neki način. Imali smo bliskost koja se nije nastavila. Ne dopada mi se kad vređaš žene - govorila je Slađana.

- Budžet kao budžet meni ne znači, ali si mene ovim ponizila jer te nikad nisam uvredio nego sam te izdvajao - dodao je Terza.

- Ti si rekao da sam ja ljubavnica - rekla je ona.

1/5 Vidi galeriju Slađana Krnjajić Foto: Printscreen Pink, Pink.rs

- Pa i jesi i nemoralna devojka. Ako kažeš da si napolju ista kao ovde, da li se ondaimaš s*ks prvo veče? Sveticu nećeš da mi glumiš, stavila si te naočare. Pričaj šta je bilo kad smo legli i da li smo spavali dva puta? Nemoj da morališeš ovim devojkama jer si imala sa mnom s*ks prvo veče kad si legla. Ja ću da ti pokažem da sam gad - govorio je Terza.

- Molim? Šta si ti pričao? Rekao si da devojka kao ja ne zaslužuje kratke veze nego duge - rekla je ona.

- Pa kako da te shvatim kad imaš s*ks sa mnom prvo veče? Dva puta - dodao je Terza.

- Sram te bilo. Ja da sam imala s*ks valjda bih se sećala koliki ti je. Ti si rekao da me vidiš za ozbiljno. Ja se nikad ne kunem u decu i u majku, a videćemo šta je istina. Ja nisam ubila čoveka - govorila je ona.

- Molim moju podršku koja me prati da pošalje Milanu Miloševiću, pa da pokažemo da ste vi koje glumice svetice k*rvetine, a ja sam gad - dodao je Terza.

1/6 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza Foto: Kurir, Petar Aleksić

- Ja sam iskrena, a ti se igraš - rekla je Slađana.

- Svetice u odelu, deli budžet, pa ćemo o tebi da pričamo večeras. Ja sam ti pokazao da si devojka na jedno veče, a sad si slobodna - govorio je Terza.

- Ti si pokazao da si jedan ološ - rekla je ona.