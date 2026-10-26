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Jovan Perišić je godinama u skladnom braku sa suprugom Ljubicom, sa kojom ima troje dece, a iako svoj privatni život uglavnom čuva daleko od očiju javnosti, pevač je otkrio nekoliko zanimljivih detalja o njihovom odnosu.

Najveća podrška

Jovan ne krije da mu je porodica najveća podrška i da su mu supruga i deca uvek na prvom mestu, a jednom prilikom je za Grand ispričao i koliko je Ljubica uticala na njegovu muzičku karijeru.

Naime, malo je poznato da se pevačeva supruga bavi pisanjem poezije, a kako je pevač otkrio, upravo su njene pesme poslužile kao inspiracija za nekoliko numera:

– Ona piše poeziju, a meni je pisala pet pesama. Više sam ja nju to forsirao jer znam da jako dobro piše, doduše poeziju. Govorio sam joj: „Tebi to nije ništa napisati dve strofe, tri strofe, refren“. Sada ću preraditi neke njene pesme.

Pevač je objasnio i zbog čega suprugu i decu ne eksponira često u javnosti, ističući da privatnost porodice želi da sačuva od medijske pažnje.

Foto: Nemanja Nikolić

– Ja nisam u tom fazonu. Kao i kod većine normalnih ljudi, porodica mi je broj jedan, na prvom mestu. Moja supruga i moje troje dece su mi najvažniji i ništa ne može da mi zameni porodičnu sreću – ispričao je on, a potom se prisetio i početaka ljubavi sa Ljubicom, otkrivši da su se venčali veoma mladi i da se zbog te odluke nikada nije pokajao:

Mlad se oženio

– Relativno mlad sam se oženio i nikad se nisam pokajao. Još dok smo se supruga i ja zabavljali, samo par meseci je prošlo i ja sam odmah rekao: „Daj da se uzmemo, da ne idemo više po kafićima i restoranima“. Živeo sam sam u Novom Sadu i bili smo mladi, zaljubljeni. Ona je tad imala 19 godina, kao i ja, inače sam ja stariji od nje 19 dana. Žena mi je top, a i odlična je kuvarica.

Podsetimo, Jovan je na Hajpu govorio i o glasinama da ima vanbračno dete.

Kurir/Grandonline