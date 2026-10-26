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Bivša rijaliti učesnica Kristina Spalević stigla je na ročište za starateljstvo koje vodi sa Kristijanom Golubovićem. Ispred zgrade Prvog osnovnog suda u Beogradu pojavila se u pratnji svoje advokatice.

Iako je reč o osetljivom i ozbiljnom procesu, Kristina Spalević je pred sudom delovala izuzetno raspoloženo i osmeh nije skidala sa lica. U jednom trenutku je pred objektivima čak i raširila ruke, vidno smirena i samouverena pre ulaska u sudnicu.

Za ovu priliku odabrala je klasično, strogo poslovno izdanje. Pojavila se u crnom sakou ispod kog je nosila crni pleteni komad i belu košulju sa istaknutom kragnom, crnim pantalonama i visokim crnim kožnim čizmama. Celu kombinaciju upotpunila je dioptrijskim naočarima sa upečatljivim crnim okvirom.

Njena pravna zastupnica bila je u elegantnom crnom odelu i salonkama, noseći u ruci žutu fasciklu sa pripremljenom dokumentacijom i sudskim spisima. Njih dve su se potom mirno uputile kroz glavni ulaz suda na zakazano ročište.

Kristina Spalević Foto: Kurir Televizija, Printscreen YouTube, Printscreen

Haos na vikendici Kristine Spalević: "Odsekla sam se od straha"

Podsetimo, Kristina Spalević stavila je tačku na ljubavni odnos sa Kristijanom Golubovićem, a iako je već prošao određeni vremenski period, te i Kristijan ima zabranu prilaska bivšoj partnerki, njihov odnos se ne stišava.

- Haos će tek da izbije posle ovoga. Povukla sam se iz javnosti i mislila sam da će moje ne pojavljivanje da smanji sve te reči koje trpim, međutim Kristijan se oglašavao za “Blic“ i pogledala sam video i videla da on pominje nekretnine i setila sam se da odem ovde na vikendicu koja je na mog oca da uzmem dečije zimske stvari. Ulazim ovde i noge su mi se odsekle od straha. Videla sam neku ženu i vičem “ko ste vi“ i nekako smo se sporazumeli i prepoznam kasnije ženu sa slika koje je Kristijan slao kada su deca bila tamo gde on živi u spornoj kući. Žena koja je bila useljena kod Nade je sada na našoj vikendici potpuno nepokretna u mraku, uneređena sa dva lavora, bez hrane. Kako je izbio skandal on je doveo ovde, jer mi žena kaže da je tri dana ovde. Ovo su nehumani uslovi, zgrožena sam i smatram da javnost treba da bude upoznata sa tim, jer on priča da smo svi ludi i on je ponovo na tuđi posed, odnosno posed mog oca, ostavio nepokretnu ženu. Žena se plaši da ne izađe u javnost, da će je ubiti i sve sam snimila. Čudna i odvratna situacija, tresem se. Ovo je smak sveta, a ona me je pitala “šta ćeš ti ovde“ i misli da sam ja lopov, a ja mislim da je ona – izbezumljeno priča Kristina za “Blic“.

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV