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Njegov glas slušali su milioni, a mnogi ga i danas povezuju s velikim hitom „Insomnia“ Jelene Karleuše. Ipak, Mirza Hamzić već godinama uspešno gradi vlastiti muzički put, a nakon pobede na jubilarnom 60. Festivalu narodne muzike „Ilidža“ 2024. godine, publici je predstavio novu pesmu simboličnog naziva „Uzalud“.

Pevač koji je svojim interpretacijama pokazao da se jednako dobro snalazi u različitim muzičkim žanrovima nastavlja da niže nove projekte. Ovoga puta odlučio je publici pokloniti pesmu iza koje stoji proveren autorski tim.

Mirza Hamzić Foto: Promo

Muziku i tekst za „Uzalud“ potpisuje Mensura Bajraktarević, dok je za aranžman bio zadužen Milan Rađen.

Iako je njegovo ime dobro poznato ljubiteljima kvalitetne narodne muzike, zanimljivo je da mnogi Mirzin glas pamte još iz saradnje s Jelenom Karleušom.

Reč je o pesmi „Insomnia“, koja je svojevremeno izazvala ogromnu pažnju i postala jedan od prepoznatljivih hitova popularne pevačice.

Upravo je ta saradnja jedan od zanimljivijih detalja Hamzićeve muzičke biografije.

Međutim, Mirza se nije zaustavio na tom uspehu.

Posebno značajan trenutak u njegovoj karijeri dogodio se 2024. godine, kada je na jubilarnom 60. Festivalu narodne muzike „Ilidža“ osvojio prvo mesto s pesmom „Mojoj Tuzli“.

Ova pobjeda bila je još jedna potvrda njegovih vokalnih kvaliteta i umetničkog izraza, ali i važan korak u izgradnji samostalne karijere.

Za novu pjesmu „Uzalud“ snimljen je i videospot, a posebnu pažnju privlače lokacije koje su odabrane za snimanje.

Mirza Hamzić Foto: Promo

Kadrove spota krase Špicerov dvorac, Kamenički park u Novom Sadu, kao i Vrdnička kula na Fruškoj gori.

Reč je o ambijentima koji svojom arhitekturom, prirodom i istorijskom atmosferom daju posebnu vizuelnu dimenziju ovom muzičkom projektu.

Spoj zanimljivih lokacija i nove pesme još je jedan način na koji Hamzić nastoji publici ponuditi zaokruženu muzičku i vizuelnu priču.

Mirza Hamzić nije nepoznato ime ni publici koja prati tradicionalnu muziku i festivalsku scenu.

Redovan je učesnik muzičkih manifestacija, među kojima su Festival sevdalinke i Međunarodni Tamburica Fest u Novom Sadu.

Njegovo prisustvo na ovakvim događajima govori o širini njegovog repertoara, ali i posvećenosti muzici koja njeguje emociju, tradiciju i kvalitetnu interpretaciju.

Upravo ta raznovrsnost predstavlja jednu od zanimljivosti njegove karijere – od regionalnog pop hita do festivalskih nastupa i pobedničke pesme posvećene Tuzli.

Novom pjesmom Hamzić nastavlja svoj autorski i izvođački put, potvrđujući da iza prepoznatljivog glasa stoji pevač koji ima još mnogo toga ponuditi.

Publika ima priliku upoznati i drugu stranu njegovog muzičkog izraza, dok oni koji su ga zavoleli kroz narodnu muziku i festivalske nastupe mogu uživati u njegovom najnovijem projektu.

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