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Učesnik rijalitija "Elita 10" Đole Kralj doživeo je emotivni slom u pabu, gde je pred Glorijom Jelovac i Slađom Poršelinom briznuo u plač.

On se prisetio svoje porodice, koja mu veoma nedostaje, a posebno ga je pogodilo to što važne datume i rođendane svojih najmilijih ne može da proslavlja zajedno sa njima.

Ne skrivajući tugu, Đole je pred cimerima govorio o gubitku majke i priznao koliko se njegov život promenio nakon njene smrti.

 - Sve mi se promenilo otkako mi je mama umrla.

Kada je Slađa Poršelina istakla da s godinama sve više shvata koliko je porodica važna, Đole se dodatno rastužio i zaplakao, a potom uputio poruku svima koji imaju priliku da vreme provode sa svojim roditeljima.

- Poštujte svoje roditelje dok su živi, ja sam se i svađao sa mamom, ali posle se pomirimo.

Đole Kralj
Đole Kralj plače u Eliti 10 Foto: Printscreen

Jovana Kosovac brutalno izvređala Đoleta

Inače, Đole se nedavno našao u centru pažnje i zbog žestokog sukoba sa Jovanom Kosovac, koja ga je kritikovala zbog ponašanja u Beloj kući.

- Mnogo nas se nije snašlo. Maske polako padaju, ima vremena svako će pokazati svoje pravo lice. Bilja mi se najbolje snašla. Đole nije, po ceo dan spava, jedva hoda, smrdi na kilometar. On mi se najgore snašao - bila je iskrena Jovana Kosovac.

Đole joj nije ostao dužan, već joj je uzvratio uvredama i poručio da će nastaviti da joj odgovara zbog svega što je izgovorila na njegov račun.

- Misliš j*** mi smrde? Moraćeš da ih opereš mlađa si. Ne mogu od stomaka, moraćeš da ga digneš - bio je oštar Đole.

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Stars 629 11.10.2026 Izvor: Kurir TV