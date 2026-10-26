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Iako je pre nekoliko godina bila glavna tema tokom, ali i nakon učešća u rijalitiju, Dalila Dragojević sada živi u medijskoj ilegali daleko od javnog sveta. Ipak, neretko deli detalje iz svog života u Americi na društvenim mrežama TikTok i Youtube.

Sada je pokazala kadrove iz svog doma u kom živi od nedavno. U stanu je sve uređeno po njenom uskusu, a jasno je da je vodila računa o svakom detalju.

Enterijer je pretežno u svetlijim tonovima, a stan sadrži dnevnu sobu, koja se nastavlja na trpezariju, iz koje se ulazi u kupatilo i sobu, dok je kuhinja odvojena šankom.

Pogledajte kadrove u galeriji ispod:

1/5 Vidi galeriju Dom Dalile Dragojević u Americi Foto: Printscreen YouTube

U dnevnom boravku nalazi se bela garnitura, iznad koje je postavljena slika u sivim tonovima, dok je celokupna dekoracija u bež i belim tonovima.

U njenom životnom prostoru nalazi se i pampas trava, a s praktične strane, Dalila u svom domu poseduje i ugradne police i garderober, kako bi bilo više prostora za odlaganje.

Od čega Dalila zarađuje u Americi?

Otkako se preselila u Ameriku kod svog dečka Marka, njen život se promenio iz korena, a zahvaljujući neverovatnoj aktivnosti na društvenim mrežama, na njen račun redovno ležu ogromne sume novca.

Prema pisanju medija, popularna influenserka na nedeljnom nivou zarađuje više od 10.000 evra. Dalila je uspela da postigne ono što niko pre nje u regionu nije – postala je prva osoba sa Balkana koja je na TikToku osvojila prestižni status profesionalca u emitovanju uživo (LIVE PRO). Ona se ovim istorijskim uspehom ponosno pohvalila svojim pratiocima, ističući zahvalnost svima koji su joj pomogli da dođe do ovog statusa.

1/9 Vidi galeriju Dalila Dragojević Foto: Printscreen/Instagram

Nakon turbulentnog perioda u rijalitiju "Zadruga", tokom čijeg emitovanja se i razvela, kao i kraha ljubavi sa Filipom Carem, Dalila je sreću i mir pronašla pored novog izabranika. Par sada živi u Majamiju, odakle redovno deli atraktivne fotografije i snimke. Nedavno su završili i veliku turneju kamionom koja je išla od Njujorka do Majamija i nazad.

Čime se bavi njen dečko Marko?

U javnosti se dugo spekulisalo o zanimanju njenog partnera, a pričalo se da se bavi selidbama. Dalila je rešila da stavi tačku na nagađanja i ponosno otkrila čime se Marko bavi. Naime, on radi u ogromnoj američkoj kompaniji za selidbe koja poseduje preko 400 kamiona i zapošljava više od 1.000 ljudi. Influenserka je istakla da je izuzetno ponosna na svog momka, naglašavajući da je on jedan od najvrednijih radnika u firmi koja je omogućila pošten posao i napredak velikom broju ljudi.

1/8 Vidi galeriju Dalila Dragojević uživa sa dečkom u Americi Foto: Printscreen, Printscreen Instagram, Printscreen/Instagram

Sve detalje o njihovom životu preko okeana i avanturama sa turneje Dalila planira da predstavi i na svom Jutjub kanalu.

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