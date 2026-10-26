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Pevačica Mirna Košanin doživela je veliki gubitak, a tužnu vest o smrti svog oca podelila je na društvenim mrežama.

Mirna je na svom nalogu na Instagramu objavila zajedničke fotografije sa svojim ocem, a njena emotivna poruka o gubitku dotakla je je i najtvrđa srca.

Mirna nije krila koliko joj je otac bio važan, a u svojoj javnoj oprpštajnoj poruci punoj ljubavi otkrila je da je sa ocem imala poseban odnos:

- To što si ti bio meni ne može opisati ni jedna reč, knjiga… Moj učitelj, najbolji prijatelj, moj oslonac, snaga… Putokaz na svakom koraku, zagrljaj! Ljubav nebeska, nestvarna! Moj kralj, moj nagon za dobro! Čitav svemir pred očima i u srcu! Ono što smo ti i ja imali ne može razumeti svako! Nešto je tu oduvek bilo posebno, prejako, preveliko! Sve sam zahvaljujući tebi! - napisala je Mirna.

- Sa nama si! I bićeš uvek i zauvek! Najbolji si čovek na planeti, najpošteniji, najemotivniji i najborbeniji gospodine ikada! Putuj anđele naš! Neće se roditi sličan! Sve si nam bio! Čuvaće te anđeli! U to sam sigurna! - navela je ona.

Na kraju, usledile su potresne reči, a pevačica je jasno poručila da je ponosna što je ona baš njegovo dete, a ostala joj je vera i nada da će se jednog dana ponovo sresti.

- Vidimo se negde gore… opet u zagrljaju! Zauvek u srcu! Ponosna što sam baš tvoje dete! Veliki Milinko Košanin - napisala je na kraju pevačica.

Fotografijama i emotivnim rečima Mirna je pokazala koliko je ljubav između oca i ćerke bila snažna i koliko će uspomene na njega zauvek čuvati u svom srcu.

Inače, Mirna je široj javnosti postala poznata po učešću u muzičkom takmičenju "Zvezde Granda", a svojevremeno joj se dogodila zdravstvena kompilacija nakon što se podvrgla operaciji grudi.

1/4 Vidi galeriju Pevačica Mirna Košanin, koja je postala javnosti poznata tokom učešća u "Zvezdama Granda", svojevremeno je prošla kroz agoniju zbog estetske operacije. Foto: printcsreen Instagram

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