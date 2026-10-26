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Pevačica Vanja Mijatović otvoreno je govorila o glasinama o estetskim zahvatima i drastičnom gubitku kilograma, misteriji oko svog bračnog statusa, ali i o teškoj saobraćajnoj nesreći u kojoj je pre nekoliko godina jedva izvukla živu glavu.

Vanja Mijatović se najpre osvrnula na pitanje da li je stala na ludi kamen u tajnosti.

– Pošto je tajna, mora da ostane tajna – kratko je odgovorila pevačica kroz osmeh.

"Verujem da je ljudima palo na pamet"

1/5 Vidi galeriju Vanja Mijatović Foto: Stefan Stojanović/ Mondo, Kurir Televizija

Ona je potom odlučno demantovala spekulacije da se podvrgla hirurškom smanjenju želuca ili liposukciji, detaljno objasnivši kako je zapravo dovela liniju do savršenstva, te da je uspela da izgubi čak 30 kilograma.

– Pričalo se da sam operisala želudac, ali to nije istina. Ja sam koristila injekcije za mršavljenje i vodila sam računa o ishrani, nisam pojela ništa slatko godinu i po dana. Verujem da je ljudima palo na pamet da sam bila na liposukciji, ali nisam. Iskreno što se tiče injekcija, ja sam za to, ali naravno uz sve moguće kontrole i dogovore sa lekarima – objasnila je Vanja.

"Vrate mi se misli, kad prođem tim mestom"

1/9 Vidi galeriju Vanja Mijatović Foto: Marina Lopičić, Filip Plavčić, Kurir štampano

Pevačica se prisetila i teške saobraćajne nezgode iz 2013. godine, kada se sa kolegama Anom Sević i Stefanom Petrušićem vraćala sa humanitarnog koncerta u Novom Sadu. Tom prilikom njihov automobil udario je u betonske stubove na delu puta gde su se izvodili radovi, a Vanja je zadobila prelome grudnog koša i pršljenova, povredu pluća, zbog čega je mesecima bila vezana za krevet i ponovo učila da hoda.

Osvrnuvši se na to da li i danas nosi traume, istakla je veliku zahvalnost koleginici Indiri Indi Aradinović i ostalima koji su bili uz nju:

– Hvala Bogu ja sam dobro, ponekad mi se vrati kada prođem tim mestom, ili kada me neko podseti na to, ali dobro sam prošla. Tada je Indi bila tu, ona je bila tu i brinula o nama, i hvala joj na tome, naravno i svim kolegama koji su bili uz nas tada kada mi se to desilo – zaključila je pevačica u "Premijeri vikend specijal".

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