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Ozbiljni radovi su u toku na imanju popularnog pevača Darka Lazića, pa je rešio da pokaže prostrano dvorište koje je postalo pravo veliko gradilište.

Pevač je na svom Instagram profilu podelio delić atmosfere, a za ovu akciju angažovao je tešku mehanizaciju. Na objavljenim snimcima može se videti veliki bager koji ravna i priprema zemlju.

Veliki betonski zidovi i kapija okružuju Lazićevo imanje, a zahvaljujući gabaritnosti ograde, pevač je definitivno za sebe obezbedio privatnost od radoznalih pogleda.

U njegovo dvorište konstantno stižu i kamioni kiperi koji dovoze i odvoze materijal, dok se u uglu već vide složene ploče spremne za popločavanje staza.

1/4 Vidi galeriju Darko Lazić: Radovi na imanju u Vojvodini Foto: Printscreen Instagram

Dok vredni radnici obavljaju zemljane radove, u Brestaču se može osetiti prava radna atmosfera uz dobro poznatu numeru Džeja Ramadanovskog "Ovaj život nije lak".

Darko je uz stihove pesme simbolično naglasio trud koji ulaže, a kasnije je kadrove zalaska sunca iznad poravnate parcele ispratio jesenjom melodijom.

S obzirom na to da je površina zemljišta ogromna, reklo bi se da pevač planira da napravi nešto zaista impresivno, bilo da je reč o velikom bazenu, letnjikovcu ili terenu Mada, svoje planove u daljim radovima još uvek nije podelio. Ipak, jedno je sigurno - Darko je odrešio kesu i nimalo se nije štedeo u ovom poduhvatu.

Njegovi fanovi na društvenim mrežama sa nestrpljenjem iščekuju konačni rezultat napornog rada na imanju, koje već sada deluje kao pravi luksuzni posed.

Inače, ovde možete pogledati kako izgleda njegov luksuzni dom u kom živi sa porodicom:

1/20 Vidi galeriju Darko Lazić kuća Foto: Printscreen/Instagram

Pravi domaćin

Podsetimo, Darko Lazić je nedavno pokazao da je pravi domaćin kada je objavio je fotografije iz svog doma i pokazao šta priprema za svoju porodicu. Pevač već neko vreme vodi računa o svom izgledu pa često deli snimke i fotografije iz teretane, a onda je pokazao i kako se hrani.

On je za sebe i svoju porodicu napravio obrok, koje i mnoge vrsne domaćice ne bi znale ovako da spreme.

Foto: Printscrean

Prvo je punjene paprike prelio bogatim paradajz sosom, a potom ih stavio u rernu da se savršeno zapeku sa prelivom. Pored zapečenih paprika koje su bile glavna zvezda trpeze, na bogatom stolu našao se i lonac domaćeg pire krompira, osvežavajuća zelena salata, mladi luk i pavlaka. Celokupnu trpezu upotpunile su i kriške svežeg bageta, pa je večera izgledala doslovno za čistu desetku.

Foto: Printscrean

Ovim gurmanskim izdanjem Darko je dokazao da opuštene večeri uvek zna da pretvori u pravi kulinarski užitak.

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