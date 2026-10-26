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Pevačica Aleksandra Bursać danas proslavlja svoj 38. rođendan, a mnogobrojne čestitke i iznenađenja počeli su da pristižu još od ranog jutra. Ipak, najoriginalniji znak pažnje priredili su joj bliski prijatelji, koji su dobro znali čime će je istinski obradovati.

Poznato je da je pevačica izuzetno privržena svojoj porodici i najužem krugu prijatelja, pa je tako i ovog jutra u svom domu dočekala poklone koji su je potpuno razoružali. Umesto uobičajenih estradnih poklona, na stolu su je sačekali domaća rakija, ajvar i bombonjera.

1/10 Vidi galeriju Aleksandra Bursać Foto: Printscreen/Youtube/Grand, Printscreen/Instagram

„Znaju šta me obraduje“

Aleksandra se ubrzo oglasila na svom Instagram profilu kako bi sa pratiocima podelila ovaj simpatičan gest koji joj je izmamio osmeh na lice. Uz fotografiju nesvakidašnjeg dara, pevačica je kratko i duhovito poručila:

„Ajvar i rakija! Znaju šta me obraduje“.

Pevačica je proslavila 38. rođendan, a ostaje da se vidi da li će tokom dana organizovati i veću žurku za svoje kolege i prijatelje.

Podsetimo, Aleksandra je u srećnom braku sa 10 godina mlađim kolegom Stevanom Sekulićem, a njih dvoje ponosni su roditelji ćerke Kasije koja je centar njihovog sveta. Iako se brzo nakon porođaja vratila nastupima, ona je otkrila da joj suprug u mnogome olakšava te je spreman da sa njom podeli i obaveze oko naslednice, a neretko je dočeka i iznenađenjem poput naručene večere i vremenom samo za njih dvoje.

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