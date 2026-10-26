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Bivša učesnica "Elite 7", Milica Veličković, postala je voditeljka. Ona se oglasila pred prvi radni dan i otkrila koji će projekat voditi

Milica je postala Tv lice televizije koja se bavi rijalitijem gde će voditi jutarnji program.

- Sutra je moj prvi radni dan i jako sam uzbuđena! Pre tri godine, kada sam ušla u „Elitu“, mogu da kažem da sam maštala o nekom poslu ove vrste, ali nisam ni slutila da će to biti baš voditeljstvo na ovako gledanoj televiziji. Mnogo sam srećna, pre svega, i neskromno ponosna na sebe. Hvala na poverenju i gledamo se u jutarnjem programu - poručila je Milica.

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković dovela ćerku na Pink Foto: Printscreen Instagram, Printscreen

Pre 20 dana drugačije pričala

Kada je Milica ovo saopštila svi su ostali u šoku pošto je pre samo 20ak dana rekla kako ne bi radila kao voditelj zbog toga što je otac njenog deteta učesnik Elite 10.

- Ma gde me očekujete, ma jok to se ja šalim, šta će mi to. Ja sam sa rijalitijem završila, radim na nekom ovom projektu. Nije do uslova, neću i ne vidim više sebe tamo. Gotivim rijaliti, ali ne kao učesnik. Ne mogu ja tamo da se svađam, šta treba, da idem da vređam, psujem, da ne spavam, jedem paštete, ugojim se 10 kg. Ne bih mogla da budem ni voditelj formata gde je otac mog deteta učesnik, neprijatna situacija bi bila - rekla je tada.

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