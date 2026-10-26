Slušaj vest

Bivša učesnica rijalitija Ava Karabatić ponovo je iznela jezive tvrdnje o zlostavljanju koje je preživela. Uz to, podelila je niz uznemirijućih fotografija koje svedoče o teškim telesnim povredama.

Nakon što je, kako je sama istakla, zbrinuta i pružena joj lekarska pomoć, starleta je odlučila da javno progovori o svemu kroz šta je prošla, prema njenim rečima, sa bivšim partnerom.

Na fotografijama iz krupnog plana vide se ogromni podlivi ispod oka, ali i duboke ogrebotine i tragovi nasilja po čitavom licu.

- Platićeš za sve! - poručila je Ava uz jedan od najpotresnijih kadrova na kojima gleda direktno u kameru.

Ipak, tu se nije zaustavila sa iznošenjem detalja, pa je objavila i fotografije posekotina i ožiljaka na telu, uz navode da je bila žrtva zlostavljanja.

- Za svaki put kad si vadio oklagiju - napisala je.

U sledećoj objavi otkrila je i jezive pretnje smrću koje joj je bivši partner navodno upućivao, uz poruku:

- Za svaku pretnju da ćeš me zakopati da me niko ne nađe.

Starleta je podelila i fotografiju stravičnih modrica na nozi, a tom prilikom optužila je i porodicu svog bivšeg partnera.

Kako tvrdi, tetka njenog bivšeg uveravala ju je da je takvo ponašanje potpuno normalno, a navodno joj je čak i prisluškivala privatne telefonske razgovore sa majkom.

1/5 Vidi galeriju Ava Karabatić Foto: Printscreen Instagram

"Zvala sam hitnu"

Ava Karabatić, koja je nedavno pobegla iz doma u Resniku, gde je živela sa svojim doskorašnjim emotivnim partnerom, a potom ga ponovo prijavila za nasilje, oglasila se pre nekoliko dana na Instagramu.

- Zvala sam hitnu jer mi je jako loše, skoro sam pala u nesvest. Izašao mi je i hematom na oku od siline udarca koje sam primila. Zadržana sam u bolnici - napisala je Ava.

Na svom Instagramu objavila je i fotografiju na kojoj je pokazala povrede koje, kako tvrdi, ima nakon što je bila žrtva nasilja.

BONUS video: