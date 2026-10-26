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Atraktivna voditeljka Ana Radulović spakovala je kofere i otputovala na odmor u sunčanu Italiju, tačnije na prelepu Siciliju, odakle se odmah javila svojim vernim pratiocima na Instagramu. Poznato TV lice se pojavilo na istorijskom gradskom trgu ispred raskošnog spomenika i fontane u krajnje upečatljivom, modernom kaubojskom izdanju.

Ana je za ovu šetnju odabrala crnu majicu sa motivom legendarnog filma "Kum" (The Godfather) i natpisom "Sicilia", koju je savršeno uklopila uz ultrakratki pocepani teksas šorts.

Foto: Printscreen

U prvi plan istakla je svoje vitke, zategnute noge, dok su apsolutna zvezda njenog autfita bile jarkocrvene antilop čizme sa bogatim resama.

Celu kombinaciju voditeljka je upotpunila velikim pletenim šeširom sa kanapom, efektnom slamnatom torbom preko ruke i diskretnim nakitom.

Tokom opuštene vožnje u otvorenom kabrioletu kroz mediteranske ulice, Ana nije skidala prepoznatljiv široki osmeh sa lica.

Pored zavodljivih selfija, podelila je i video-snimke uz zvuke tradicionalne italijanske numere iz pomenutog kultnog ostvarenja, čime je dočarala pravi filmski ambijent.

1/4 Vidi galeriju Ana Radulović uživa na Mikonosu Foto: Printscreen Instagram

Sa puštenom dugom talasastom kosom i besprekornom šminkom, voditeljka je još jednom dokazala zašto važi za jednu od najlepših i najzgodnijih dama sa malih ekrana.

Komentari i lajkovi ispod njenih objava samo pljušte, a mnogi se slažu da Ana u ovom vrelom izdanju nikada nije izgledala atraktivnije.

Pogledajte prijatne kadrove iz glavnog grada: