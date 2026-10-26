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Pevač Milan Dinčić Dinča poznat je kao veliki domaćin koji uživa u pripremi hrane za prijatelje i članove porodice. Posebno voli tradicionalna srpska jela, a ovoga puta odlučio je da pokaže kako priprema specijalitet oko kojeg su mišljenja često podeljena, jedni ga ne vole, dok ga drugi obožavaju.

Reč je o pihtijama, jelu koje ima posebno mesto na trpezi ljubitelja tradicionalne kuhinje.

Milan Dinčić Dinča Foto: Printscreen Instagram

- Prva tura za ovu godinu. Njihovo veličanstvo, pihtije - napisao je pevač u opisu svoje objave na Instagramu

Sa suprugom pokrenuo privatni biznis

Dinča je, osim muzike, posvećen i porodičnom poslu koji je pre nekoliko godina pokrenuo sa suprugom Jelenom. Njih dvoje su u naselju u kojem žive otvorili vrtić, a nedavno su govorili o tome kako se snalaze u ovoj poslovnoj ulozi.

- U početku je ovo bio porodični posao, sada je velika ljubav. Jelena je stalno prisutna vodi ceo posao, ona je i direktor i menadžer. Moj posao je da završim sve izvan, nabavka, ako ima nešto da se poPravi, da pozovem majstore, kao domar na primer - rekao je Dinča za "Grand" svojevremeno i dodao:

1/9 Vidi galeriju Milan Dinčić Dinča, supruga Foto: Printscreen/Instagram

- Lepo je, svakako su tu deca svaki dan, atmosfera je lepa i mogu da kažem da sam se podmladio radeći ovde.

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