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Sem Bankman-Frid, nekadašnji osnivač kripto-berze FTX, pokušava da dobije pomilovanje od američkog predsednika Donalda Trampa dok služi kaznu od 25 godina zatvora zbog finansijske prevare. Njegov slučaj ponovo je privukao pažnju zbog pokušaja da ospori presudu i predstavi sopstvenu verziju događaja koji su doveli do propasti jedne od najpoznatijih kripto-kompanija. Bankman-Frid tvrdi da okolnosti slučaja nisu onakve kakvim ih predstavljaju njegovi kritičari.

U intervjuu je poručio da može samo da iznese istinu iz svoje perspektive i nada se da će ljudi razmotriti njegove tvrdnje bez unapred formiranih zaključaka. Takva izjava deo je šire strategije kojom pokušava da promeni percepciju javnosti o svojoj ulozi u kolapsu FTX-a. Ipak, njegove tvrdnje ne menjaju činjenicu da je na sudu proglašen krivim za krivična dela povezana sa poslovanjem berze.

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Kolaps FTX-a ostavio ogromne posledice

FTX je nekada bio među najvećim svetskim platformama za trgovanje kriptovalutama, a Bankman-Frid je važio za jednog od najuticajnijih ljudi u industriji. Kompanija je propala 2022. godine, kada je postalo jasno da se suočava sa ozbiljnim finansijskim problemima i da ne može da ispuni zahteve klijenata za povlačenje sredstava. Slom berze pokrenuo je jednu od najvećih kriza poverenja u istoriji tržišta kriptovaluta.

Američki tužioci dokazivali su da su sredstva klijenata FTX-a preusmeravana povezanoj trgovačkoj firmi Alameda Research, koja ih je koristila za različite finansijske aktivnosti. Bankman-Frid je zbog toga osuđen na 25 godina zatvora, a slučaj je postao jedan od najpoznatijih primera krivične odgovornosti u kripto-industriji. Propast kompanije istovremeno je otvorila pitanja o kontroli rizika, transparentnosti i zaštiti novca korisnika na platformama za digitalnu imovinu.

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Pravna borba još nije završena

Bankman-Fridovi advokati nastavljaju da osporavaju posledice presude i pokušavaju da slučaj iznesu pred Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država. Njihov cilj je da nastave pravnu borbu, dok zahtev za pomilovanje predstavlja odvojen put kojim bi mogao da pokuša da dobije predsedničku intervenciju. Ova dva postupka imaju različite pravne osnove i ne znače da je njegova osuda automatski dovedena u pitanje.

Pomilovanje bi zavisilo od odluke predsednika Trampa, a Bankman-Frid je i sam priznao da su izgledi neizvesni. Njegove javne poruke u kojima kritikuje pravosudni sistem i govori o političkom tretmanu osuđenih deo su pokušaja da pridobije podršku izvan sudnice. Za sada, međutim, nema potvrde da će zahtev biti prihvaćen.

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Može li Tramp da promeni njegovu sudbinu?

Predsedničko pomilovanje u SAD predstavlja značajno ovlašćenje kojim šef države može da oprosti savezna krivična dela, ali takva odluka nije automatska posledica podnetog zahteva. Bankman-Frid zato pokušava da javno iznese svoju stranu priče i ubedi ljude da njegov slučaj zaslužuje novo razmatranje. Njegove izjave predstavljaju lični prikaz događaja i treba ih razlikovati od činjenica utvrđenih tokom suđenja.

Trampova odluka mogla bi da ima velike posledice po Bankman-Fridov dalji život, ali i da izazove novu raspravu o odnosu politike, pravosuđa i finansijskog kriminala. U međuvremenu, bivši kripto-milijarder ostaje osuđenik koji pokušava da promeni ishod jednog od najznačajnijih slučajeva u istoriji kriptovaluta. Njegov slučaj nastavlja da bude upozorenje koliko brzo poslovna imperija izgrađena na digitalnoj imovini može da se uruši kada se izgubi poverenje klijenata.

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Pomilovanje bi moglo da promeni sve

Predsedničko pomilovanje u SAD predstavlja značajno ovlašćenje kojim predsednik može da oprosti savezna krivična dela, ali podnošenje zahteva ne znači da će on biti prihvaćen. Bankman-Frid zato pokušava da iznese svoju stranu priče i ubedi javnost da njegov slučaj zaslužuje novo razmatranje. Njegove tvrdnje, međutim, ne menjaju činjenicu da je osuđen zbog krivičnih dela povezanih sa poslovanjem FTX-a.

Ako bi Donald Tramp prihvatio zahtev, odluka bi mogla značajno da utiče na dalju sudbinu nekadašnjeg kripto-milijardera i izazove novu raspravu o odnosu politike, pravosuđa i finansijskog kriminala. Za sada nema potvrde da će pomilovanje biti odobreno, pa Bankman-Frid ostaje suočen sa zatvorskom kaznom od 25 godina. Njegov slučaj ujedno ostaje upozorenje o posledicama gubitka poverenja korisnika u velike platforme za trgovanje kriptovalutama.