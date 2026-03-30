Slušaj vest

Sem Bankman-Frid, američki preduzetnik rođen 1992. godine, bio je osnivač i izvršni direktor kompanije FTX Trading Ltd., jedne od najvećih kripto-berzi na svetu. U periodu između 2019. i 2022. izgradio je reputaciju jednog od najuticajnijih ljudi u industriji digitalnih sredstava, često učestvujući u diskusijama o regulaciji pred američkim Kongresom.

Njegovo carstvo bilo je tesno povezano sa firmom Alameda Research LLC, koju je suosnovao 2017. godine. Međutim, nagli kolaps FTX-a u novembru 2022. razotkrio je ozbiljne propuste u upravljanju, što je dovelo do masovnog povlačenja sredstava korisnika i pokretanja jedne od najvećih finansijskih istraga u modernoj istoriji kripto industrije.

Kako je Bankman-Frid izgradio bogatstvo

Rođen u akademskoj porodici, kao sin pravnih stručnjaka, Bankman-Frid je studirao fiziku na Massachusetts Institute of Technology (MIT), gde je diplomirao 2014. godine. Tokom studija upoznao se sa filozofijom „efektivnog altruizma“, koja zagovara sticanje velikog bogatstva kako bi se kasnije koristilo za opšte dobro.

Nakon fakulteta zaposlio se u Jane Street Capital, gde je trgovao akcijama i fondovima. Već tada je razvijao strategije koje su mu omogućile da brzo uveća zaradu, što će kasnije postati ključ njegovog uspeha u svetu kriptovaluta.

Foto: Shutterstock

Profit od volatilnosti kripta

Godine 2017. napustio je Jane Street i osnovao Alameda Research LLC, fokusiranu na arbitražu digitalnih sredstava. Iskoristivši volatilnost Bitcoina i slabu regulaciju tržišta, kompanija je u pojedinim periodima ostvarivala i do milion dolara dnevno.

Ovaj uspeh omogućio je Bankman-Fridu da ubrzano širi svoje poslovanje i stekne reputaciju inovatora. Alameda je ubrzo postala jedan od ključnih igrača u kripto trgovanju, što je otvorilo vrata za još ambiciozniji projekat.

Platforma koja je promenila tržište

Godine 2019. pokrenuo je FTX Trading Ltd., platformu za trgovinu kripto derivatima. Berza je brzo rasla, nudeći pogodnosti korisnicima koji koriste njen sopstveni token FTT, čime je dodatno podsticala likvidnost i rast.

Alameda Research je bila jedan od najvećih vlasnika FTT tokena, što joj je omogućilo da utiče na tržište i stabilnost njegove cene. Bankman-Frid je verovao da objedinjavanje funkcija berze, brokera i market mejkera donosi maksimalnu efikasnost.

Foto: REDPIXEL.PL/Shutterstock

Milioni u kampanjama i ideologija altruizma

Već početkom decenije Bankman-Frid je postao milijarder i značajan politički donator. Finansijski je podržavao kampanje u SAD, uključujući i predsedničku kampanju Džoa Bajdena, čime je stekao dodatni uticaj u političkim krugovima.

Njegova filantropija bila je usmerena ka projektima koji imaju dugoročni uticaj na čovečanstvo, poput pripreme za pandemije. Iako je u javnosti negovao imidž skromnog preduzetnika, njegov luksuzni život na Bahamima privlačio je pažnju iza kulisa.

Svedok pred Kongresom

Bankman-Frid je dva puta svedočio pred američkim Kongresom, gde je govorio o potrebi regulacije kripto tržišta. Zalagao se za fleksibilan okvir koji bi mogao da prati brze promene u industriji.

Predlagao je da ključnu ulogu ima Commodity Futures Trading Commission (CFTC), naglašavajući važnost prilagođavanja postojećih zakona novim tehnologijama. Njegovi stavovi su mu doneli reputaciju jednog od vodećih glasova industrije.

Foto: EPA

Šta se dešavalo iza vrata FTX-a

Iako je tokom pada kripto tržišta 2022. FTX delovao stabilno i čak pomagao drugim kompanijama, problemi su se gomilali u pozadini. Alameda Research suočila se sa pritiskom poverilaca koji su tražili povraćaj sredstava.

Kako bi odgovorila na te zahteve, FTX je koristio depozite svojih korisnika za finansiranje Alameda-e, što je predstavljalo ozbiljno kršenje poverenja i finansijskih pravila. Ova praksa dugo je ostala skrivena od javnosti.

Milijarde nestale i gubitak poverenja

Početkom novembra 2022. procureli su podaci koji su pokazali da se Alameda u velikoj meri oslanja na FTT token. To je uzdrmalo poverenje investitora i pokrenulo lančanu reakciju na tržištu.

Nakon što je konkurentski Binance najavio prodaju svojih FTT tokena, došlo je do naglog pada vrednosti i masovnog povlačenja sredstava. Ubrzo se pokazalo da nedostaje najmanje milijardu dolara korisničkih sredstava, što je označilo kraj FTX-a.

Foto: Shutterstock

Haos i loše upravljanje

Nakon kolapsa otkriveno je da su finansije FTX-a vođene bez adekvatne kontrole. Računovodstvo se oslanjalo na jednostavne alate, dok su ključne odluke i fakture razmenjivane putem poruka.

Ovakav nivo neorganizovanosti bio je šokantan za kompaniju te veličine i dodatno je naglasio nedostatak transparentnosti u kripto industriji. Investitori i korisnici ostali su bez jasnog uvida u poslovanje firme.

Od milijardera do zatvorenika

Nakon hapšenja u decembru 2022. na Bahamima, Bankman-Frid se suočio sa nizom optužbi, uključujući prevaru, pranje novca i zaveru. Tokom suđenja 2023. proglašen je krivim po svim tačkama optužnice.

U martu 2024. osuđen je na 25 godina zatvora i obavezan da vrati više od 11 milijardi dolara. Njegov pad postao je simbol rizika i nedostatka regulacije u svetu kriptovaluta, ali i upozorenje za buduće investitore.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.