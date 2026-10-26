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Grok Imagine objavio je sedmominutni snimak koji je predstavljen kao prva epizoda njegove AI adaptacije „Odiseje“. Projekat je realizovan u saradnji sa studiom Wonder Studios i rediteljem Devom Vokerom, a video je objavljen na društvenoj mreži X. Umesto najavljenog celovečernjeg filma, publika je za sada dobila samo uvodni deo priče, koji pokazuje kako generativna veštačka inteligencija može da se koristi za stvaranje dužih filmskih sekvenci.

Snimak prati Odiseja dok se priprema za odlazak u rat, dok mu supruga Penelopa govori da mora da krene na ekspediciju. U jednoj sceni ona mu daje malu drvenu figuru konja i traži da je donese njihovom sinu Telemahu, a zatim se prikazuju pripreme vojske i plovidba prema Troji. Pripovedanje istovremeno prati Telemahov odrastanje i obuku, čime se pokušava povezati porodična priča sa ratnim događajima.

Grok AI Foto: Shutterstock

Mask je ranije obećao celovečernji film

Ilon Mask je još u julu najavio da će Grok Imagine do kraja 2026. napraviti celovečernju verziju Homerove „Odiseje“. Posebno je naglasio da bi film trebalo da bude istorijski verodostojan i da ostane veran Homerovom delu, čime je projekat predstavljen kao ambiciozniji poduhvat od kratkih AI snimaka koje je ranije objavljivao. Prvih sedam minuta sada predstavlja konkretan rezultat tog obećanja, ali još ne potvrđuje kada bi kompletan film mogao da bude završen.

Za sada nije objavljen precizan raspored narednih epizoda niti je potvrđeno kako će se sedmominutni segment uklopiti u planirani dugometražni film. Naziv „Epizoda 1“ sugeriše da je projekat zamišljen kao serija delova, ali ostaje otvoreno da li će oni kasnije biti spojeni u jedinstveno filmsko ostvarenje. Zato je važno razlikovati objavljeni snimak od celovečernje adaptacije koju je Mask najavio za kraj godine.

Ilon Mask Foto: Shutterstock

Vizuelni realizam napreduje, ali priča zaostaje

Prikazani materijal ima trenutke u kojima likovi, more i filmski kadrovi deluju uverljivo, što ukazuje na napredak u generisanju video-sadržaja pomoću veštačke inteligencije. Ipak, vizuelni kvalitet nije dovoljan da bi snimak ostavio utisak zaokruženog filmskog dela. Kritika se posebno odnosi na nedostatak umetničke inspiracije i emocionalne povezanosti sa likovima, uprkos tome što pojedini kadrovi izgledaju realistično.

Problem nije samo u tome kako likovi izgledaju, već i u načinu na koji je priča ispričana. Duga naracija, ukošeni dijalozi i nizanje lica i scena otežavaju stvaranje ritma koji bi gledaoca naveo da se zainteresuje za sudbinu junaka. To pokazuje jednu od glavnih prepreka AI filmu: sistem može da proizvede upečatljive pojedinačne kadrove, ali je mnogo teže održati dosledan ton, razvoj likova i dramatičnu strukturu tokom dužeg trajanja.

Maskov projekat u senci Nolanove „Odiseje“

Mask je prethodnih meseci kritikovao filmsku adaptaciju „Odiseje“ Kristofera Nolana, između ostalog zbog izbora glumaca. Njegova verzija nastaje kao alternativni pristup istom antičkom predlošku, ali se dve produkcije značajno razlikuju po načinu rada. Nolanov film oslanja se na tradicionalnu produkciju, snimanje na lokacijama i veliku ekipu, dok Grok pokušava da veliki deo vizuelnog sveta stvori uz pomoć generativne tehnologije.

Ovo poređenje otvara šire pitanje o budućnosti filmske industrije i tome šta veštačka inteligencija zaista može da zameni. AI alati mogu da ubrzaju izradu scena i omoguće produkciju bez klasičnog snimanja u istom obimu, ali tehnička uverljivost nije isto što i kvalitet režije, glume ili scenarija. Prvi deo Grokove „Odiseje“ zato nije samo demonstracija tehnologije već i test toga da li AI može da zadrži pažnju publike kroz priču, a ne samo kroz slike.

Foto: ChatGPT

Sedam minuta je tek početak većeg izazova

Objavljeni snimak predstavlja prvi javni deo projekta, ali ne daje odgovor na pitanje može li Grok Imagine da održi kvalitet kroz film koji traje sat ili dva. Kod dužih ostvarenja potrebno je sačuvati izgled likova, kontinuitet događaja, doslednost prostora i uverljivost odnosa između junaka. Čak i kada pojedinačna scena izgleda realistično, ponavljanje takvog rezultata tokom celog filma zahteva mnogo više od generisanja atraktivnih kadrova.

Mask je postavio ambiciozan rok do kraja 2026. godine, a naredni koraci pokazaće da li je sedmominutna epizoda početak celovečernjeg filma ili zaseban eksperiment sa AI produkcijom. Za sada je jasno da Grok može da napravi duži video koji podseća na filmsku scenu, ali je mnogo teže proceniti da li može da isporuči koherentno i emotivno ostvarenje. Konačan sud zavisiće od nastavka projekta i toga da li će sledeći delovi prevazići ograničenja koja su primećena u prvom snimku.