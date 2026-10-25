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Projekat je deo velikog ulaganja u infrastrukturu koja treba da podrži razvoj veštačke inteligencije, a finske vlasti naredile su obustavu radova koji značajno menjaju životnu sredinu dok se ne završe propisane procene uticaja na prirodu.

U pitanju nije obična poslovna zgrada, već takozvani data centar, ogromno postrojenje puno računara i druge opreme koja čuva podatke, pokreće internet servise i omogućava rad sve zahtevnijih sistema veštačke inteligencije.

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Šuma ustupila mesto digitalnoj infrastrukturi

Spornu lokaciju čini područje kod mesta Muhos na severu Finske, gde je za potrebe planiranog centra očišćeno oko 330 hektara zemljišta. Prema izveštajima britanskog Gardijana i finskog javnog servisa Yle, na toj lokaciji uklonjeno je približno 250.000 stabala. Na drugoj lokaciji, u području Otanmekija kod Kajaanija, prijavljena je dodatna seča šume, a ukupne procene za to područje govore o još oko 150.000 stabala.

Problem je nastao zato što su pripremni radovi počeli pre nego što je završena obavezna procena uticaja na životnu sredinu. Pored seče drveća, radovi su obuhvatali uklanjanje površinskog sloja zemljišta, izgradnju pristupnih puteva i prostora za skladištenje, kao i izmene odvodnih kanala. Finska nadležna agencija ocenila je da takve aktivnosti mogu značajno da promene prirodno okruženje i zato je zatražila da budu zaustavljene do završetka propisanih procedura.

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Inače, Finska je privlačna tehnološkim kompanijama zbog hladnije klime, dostupnosti električne energije i razvijene infrastrukture. Niže spoljne temperature mogu da olakšaju hlađenje servera, koji tokom rada stvaraju velike količine toplote. Ipak, to ne znači da su data centri bez uticaja na okolinu, njihova izgradnja zauzima prostor, zahteva priključke na energetsku mrežu i može da promeni lokalna staništa i vodotokove.

Gugl je u septembru najavio ulaganje od oko 13 milijardi evra u digitalnu infrastrukturu u Finskoj tokom naredne dve godine. Kompanija je taj plan predstavila kao svoje najveće pojedinačno ulaganje u Evropi, a među projektima su novi centri i proširenje postojećih kapaciteta. Takva infrastruktura treba da podrži rast potražnje za digitalnim uslugama, uključujući veštačku inteligenciju, čiji sistemi zahtevaju sve više računarske snage.

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Vlasti naredile hitnu obustavu radova

Finska Agencija za nadzor i licenciranje naložila je kompaniji Tuike Finland, Guglovoj firmi koja predstavlja projekte u zemlji, da obustavi pripremne aktivnosti koje značajno menjaju životnu sredinu na lokacijama kod Muhosa i Kajaanija. Obustava treba da traje dok ne budu završene procene uticaja na životnu sredinu. Mere se, međutim, ne odnose na baš svaki posao na terenu, već na aktivnosti koje mogu da izazovu veće i teško popravljive promene.

Slučaj je dospeo i pod lupu policije, koja je pokrenula preliminarnu istragu zbog sumnje da je na lokaciji kod Muhosa možda došlo do nezakonite seče.

Gugl priznao da je napravio propust

Iz kompanije su poručili da razumeju zabrinutost javnosti i priznali da u ovom slučaju nisu ispunili sopstvene visoke standarde. Predstavnici Gugla naveli su i da smatraju da su postupali u dobroj veri, u skladu sa svojim razumevanjem finskih propisa, kao i da su sprovođena istraživanja prirode i mere zaštite vrednih područja. Kompanija je saopštila da će proučiti nalaze nadležnih i postupiti prema njihovim uputstvima.

Foto: Profimedia

Gugl je najavio i planove za sadnju drveća na površini od 130 hektara kod Muhosa, kao deo svojih mera za uređenje prostora i očuvanje biodiverziteta. Ipak, protivnici projekta smatraju da nova sadnja ne može jednostavno da nadoknadi gubitak postojeće šume, koja je stanište različitih vrsta i ima važnu ulogu u lokalnom ekosistemu. Mlada stabla ne mogu odmah da pruže iste uslove kao šuma koja se razvijala decenijama.

Meštani zabrinuti zbog posledica po prirodu

Prema izveštajima medija, prijavljene su i bojazni zbog mogućeg uticaja radova na obližnje vodotokove, naročito zbog uklanjanja zemljišta i promena u odvodnjavanju.Ekološke organizacije upozoravaju da velike građevinske intervencije mogu da utiču na staništa i kvalitet vode, zbog čega procena posledica treba da bude završena pre nego što se nastavi sa radovima.

Protiv širenja data centara sve glasnije se čuju i širi zahtevi za strožom kontrolom. Peticija u Finskoj kojom se traže jasnija pravila za ove objekte prikupila je više od 96.000 potpisa. Građani i pojedine organizacije traže da se prilikom odobravanja projekata ozbiljnije razmatraju potrošnja energije, uticaj na okolinu i posledice koje bi lokalne zajednice mogle da snose.