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Korisnici koji traže piratsku kopiju filma „Odiseja“ mogu ponovo da nalete na nešto mnogo opasnije od lošeg snimka. Istraživači kompanije Kaspersky otkrili su kampanju u kojoj se novi malver MovieReaper distribuira preko kompromitovane infrastrukture za torrent fajlove, a među mamcima je pronađen i fajl koji izgleda kao izdanje filma u 1080p rezoluciji. Do sada je pronađeno nekoliko stotina žrtava, uključujući pojedince i organizacije iz više zemalja Evrope, Azije i Afrike.

Napad je otkriven sredinom avgusta, ali istraživači su pronašli tragove aktivnosti koji sežu još do oktobra 2025. godine. Napadači nisu morali da probijaju svaki torrent sajt pojedinačno. Umesto toga, kompromitovali su javni repozitorijum itorrents.org, koji koriste različiti torrent trackeri, pa su na taj način mogli da utiču na sadržaj koji korisnici preuzimaju preko više različitih platformi.

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Jedan detalj otkriva da film nije film

Jedan od zlonamernih fajlova nosio je naziv „the odyssey (2026) (1080p) (webrip) (5.1).exe“, napravljen tako da na prvi pogled izgleda kao standardna oznaka filmskog izdanja. Međutim, poslednja tri slova su ključna: .exe nije format video zapisa, već izvršni program za Windows. Ako korisnik takav fajl pokrene, ne otvara film, već daje dozvolu programu da se izvrši na računaru.

Upravo tu se završava priča o običnom piratskom filmu i počinje infekcija. MovieReaper najpre proverava okruženje u kojem se nalazi, uključujući bezbednosne alate i uslove koji bi mogli da ukažu da se malver analizira. Ako prođe te provere, uspostavlja komunikaciju sa infrastrukturom napadača i preuzima sledeću fazu.

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Malver koristi i blockchain

Jedan od neobičnijih delova napada dolazi nakon početne infekcije. MovieReaper koristi Solana blockchain kako bi pronašao adresu narednog komandnog servera. Umesto da adresa bude trajno ugrađena u sam malver, on je može dobiti preko blockchaina, što napadačima ostavlja mogućnost da promene server sa kojim zaraženi računari komuniciraju bez pravljenja potpuno nove verzije programa.

Takva postavka dodatno otežava gašenje infrastrukture. Ako se jedan domen ili server blokira, napadači mogu da promene odredište koje MovieReaper koristi, dok podatak potreban za pronalaženje nove adrese ostaje dostupan preko blockchaina. Istraživači su zbog toga ovaj deo infrastrukture izdvojili kao jedan od elemenata koji kampanji daju veću otpornost na klasične metode blokiranja.

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Kad zarazi računar - može mnogo toga

MovieReaper pokušava da zaobiđe Windowsovu UAC zaštitu i obezbedi opstanak na računaru i nakon njegovog ponovnog pokretanja. Njegova struktura je modularna, pa napadači mogu da ubacuju različite komponente u zavisnosti od toga šta žele da rade na konkretnom računaru. To znači da se infekcija ne završava onog trenutka kada se početni fajl pokrene.

Među pronađenim komponentama nalazi se menadžer fajlova sa čak 21 komandom. Preko njega napadači mogu da pregledaju sadržaj računara, preuzimaju i postavljaju fajlove, kopiraju ih, preimenuju, premeštaju ili brišu, kao i da dobijaju prikaze fajlova i fotografija. U praksi, zaraženi računar tako može da postane sistem kojim napadač upravlja na daljinu.

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Sve počinje jednim klikom

Kaspersky je MovieReaper pronašao kod pojedinačnih korisnika, ali i u organizacijama iz različitih sektora, uključujući državne institucije, IT kompanije, trgovinu, transport, poljoprivredu i konsalting. Istraživači su registrovali žrtve u više zemalja, među kojima su Rusija, Turska, Japan, Kenija, Uganda, Kolumbija, Španija, Holandija, Belgija i Nemačka.

Ipak, uprkos blockchainu, višefaznoj infekciji i tehnikama za izbegavanje detekcije, početak napada ostaje iznenađujuće jednostavan. Korisnik mora da pokrene zlonamerni program koji je dobio uz torrent. Zato je ekstenzija važnija od naziva fajla: pravi video može biti u formatima poput .mp4 ili .mkv, dok .exe znači da se radi o programu. Ako torrent za film od korisnika traži da pokrene izvršni fajl kako bi „gledao“ film, to nije film koji treba pokrenuti.