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Samo nekoliko dana nakon bioskopske premijere filma „Odiseja", sajber kriminalci već iskorišćavaju njegovu popularnost za širenje zlonamernog softvera. Istraživači kompanije Bitdefender otkrili su lažne piratske kopije filma koje se predstavljaju kao legitimni video fajlovi, ali zapravo sadrže malver namenjen krađi osetljivih podataka korisnika.

Reč je o malveru pod nazivom Lumma Stealer, koji je specijalizovan za krađu lozinki, kolačića iz pregledača, podataka o platnim karticama i kripto novčanicima. Brzina kojom su napadači reagovali na premijeru filma pokazuje koliko su ovakve kampanje dobro uhodane i spremne da iskoriste svaki trenutak povećanog interesovanja javnosti.

1/12 Vidi galeriju Fillm Odiseja Foto: Melinda Sue Gordon/Universal Pic/© Universal Studios. All Rights Reserved.

Kako izgledaju zlonamerni fajlovi

Zlonamerni fajlovi predstavljaju se kao snimci filma u 1080p, WEBRip ili drugim formatima karakterističnim za piratske kopije. Među nazivima koje su istraživači uočili nalaze se „the odyssey 2026 1080p h264-djt.exe" i „the odyssey 2026 1080p webrip-lama.exe" imena osmišljena tako da deluju identično kao standardni nazivi piratskih fajlova koje korisnici svakodnevno sreću na torrent sajtovima.

Umesto video fajla, korisnik zapravo preuzima Windows izvršni fajl koji nakon pokretanja instalira malver na računar. Napadači dodatno mogu da promene ikonu fajla tako da izgleda kao VLC Media Player ili obično video, što dodatno otežava prepoznavanje prevare pre nego što šteta bude naneta.

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Skrivene ekstenzije fajlova kao dodatna zamka

Problem je utoliko veći što Windows podrazumevano skriva ekstenzije poznatih tipova datoteka. Korisnik tako može da vidi naziv filma i prepoznatljivu VLC ikonu, a da uopšte ne primeti da se iza navodnog video snimka zapravo krije .exe fajl, odnosno izvršni program koji će, jednom pokrenut, preuzeti kontrolu nad osetljivim podacima na uređaju.

Ova kombinacija vizuelne prevare i sistemskog podešavanja koje sakriva ekstenzije čini napad posebno efikasnim čak i za korisnike koji inače obraćaju pažnju na bezbednost. Upravo zbog toga stručnjaci savetuju da se ova podrazumevana postavka operativnog sistema promeni, kako bi stvarni tip svakog preuzetog fajla uvek bio vidljiv.

Foto: Profimedia

Šta tačno Lumma Stealer može da ukrade

Lumma Stealer, poznat i kao LummaC2, jedan je od najrasprostranjenijih malvera za krađu podataka trenutno u opticaju. Kada se jednom pokrene na računaru, može da ukrade sačuvane lozinke iz pregledača, kolačiće za autentifikaciju, podatke za automatsko popunjavanje obrazaca, informacije o platnim karticama, kripto novčanike i druge osetljive podatke korisnika.

Posebno je opasna krađa kolačića aktivnih sesija, jer oni u pojedinim slučajevima mogu omogućiti napadačima pristup nalozima čak i kada korisnik koristi višefaktorsku autentifikaciju. To praktično znači da čak ni dodatni slojevi zaštite naloga ne moraju biti dovoljni ukoliko je sesija korisnika već kompromitovana putem ukradenih kolačića.

Foto: Youtube printscreen, D.M.

Obrazac koji se ponavlja i saveti za zaštitu

Korišćenje popularnih filmova za distribuciju malvera nije nova tehnika napadača. Tokom 2025. godine istraživači su zabeležili gotovo identičnu kampanju u kojoj su lažne kopije filma „Mission: Impossible - The Final Reckoning" korišćene za širenje istog malvera, Lumma Stealer-a. Napadači, dakle, ne moraju da izmišljaju nove metode dovoljno je da postojeću, proverenu kampanju prilagode filmu, seriji, igri ili softveru za kojim u datom trenutku vlada veliko interesovanje javnosti.

Korisnicima se savetuje da filmove preuzimaju i gledaju isključivo preko legitimnih servisa i da nikada ne pokreću .exe fajlove koji se predstavljaju kao video sadržaj. Takođe se preporučuje redovno ažuriranje Windows-a i bezbednosnog softvera, kao i korišćenje bezbednosnih rešenja koja mogu da prepoznaju sumnjivo ponašanje programa, s obzirom na to da mnogi novi uzorci Lumma Stealer-a možda još uvek nisu poznati bezbednosnim alatima.