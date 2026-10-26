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Apple prvi preklopni iPhone suočava se sa neprijatnim pitanjima o izdržljivosti nakon što su se pojavile prijave korisnika čiji su unutrašnji ekrani oštećeni ubrzo posle kupovine. Pojedini vlasnici tvrde da su probleme primetili nakon svega nekoliko sati korišćenja, a oštećenja su se pojavljivala u predelu centralnog pregiba, blizu šarke. Za uređaj koji se prodaje kao premijum telefon i čija je glavna prednost veliki ekran koji se sklapa, ovakve prijave predstavljaju ozbiljan razlog za zabrinutost.

Ipak, još nije poznato koliko je uređaja pogođeno niti da li svi slučajevi imaju isti uzrok. Prve prijave nisu dovoljne da se zaključi da postoji sistemski nedostatak u dizajnu, ali slična mesta oštećenja opravdavaju dodatnu proveru. Apple je u pojedinim prijavljenim slučajevima navodno zamenio uređaje, dok se očekuje da detaljnija analiza pokaže šta je dovelo do pucanja ili prestanka rada ekrana.

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Test savijanja ostavio trajne tragove na ekranu

Poznati jutjuber Zack Nelson sa kanala JerryRigEverything podvrgao je iPhone Duo testovima grebanja, izlaganja prašini i savijanja. Spoljašnji ekran pokazao je bolju otpornost na ogrebotine, dok je unutrašnji, fleksibilni panel bio znatno osetljiviji i ostavljao tragove već pri nižem nivou tvrdoće na Mohsovoj skali. Matirana površina može da prikrije deo tragova dok je ekran uključen, ali to ne znači da su ogrebotine nestale.

Najveći problem pojavio se tokom testa savijanja. Nakon pritiska na otvoren telefon, na unutrašnjem ekranu pojavila se trajna zelena linija, a dodatno savijanje izazvalo je još oštećenja dok ekran nije prestao da reaguje. Ovakav test predstavlja ekstremno opterećenje koje ne odražava uobičajeno korišćenje, pa sam po sebi ne dokazuje da će se isto dogoditi svakom vlasniku. Ipak, rezultat ukazuje da fleksibilni ekran može biti ranjiv kada se na otvoren uređaj primeni sila u pogrešnom smeru.

1/8 Vidi galeriju Apple predstavio Duo sa ekranom od 7,6 inča Foto: Apple

Prašina može da ugrozi šarku

Test je otkrio i probleme pri izlaganju prašini i sitnim česticama. Prema Nelsonovim zapažanjima, nečistoće su dospele u mehanizam šarke i ometale zatvaranje telefona, a magneti koji inače drže uređaj sklopljenim nisu mogli da savladaju otpor koji su čestице izazvale. To je posebno važno za preklopne telefone, jer šarka mora da se pomera precizno i da ostane funkcionalna uprkos svakodnevnom otvaranju i zatvaranju.

Slične probleme sa prašinom i pokretnim delovima razmatrao je i iFixit, koji je analizirao konstrukciju šarke i mesta na kojima su korisnici prijavljivali oštećenja. Njihov model ukazuje na moguću tačku povećanog naprezanja u blizini centralnog oslonca, ali to za sada nije potvrđen uzrok kvarova. Ni prašina ni rezultati testa savijanja sami po sebi ne objašnjavaju definitivno zašto su pojedini primerci pretrpeli oštećenja tako brzo nakon kupovine.

Foto: ChatGPT

Popravka ekrana košta gotovo 1.000 dolara

Uprkos zabrinutosti zbog izdržljivosti, iFixit je iPhone Duo-u dodelio privremenu ocenu popravljivosti od pet od deset, što je prema njihovoj proceni najbolji rezultat koji su do tada dali nekom preklopnom telefonu. Baterije se relativno lako uklanjaju, a pojedinim komponentama može da se pristupi bez potpunog rastavljanja uređaja. To je važna prednost jer složena konstrukcija preklopnih telefona često otežava servisiranje i povećava cenu popravke.

Međutim, zamena unutrašnjeg ekrana može da košta oko 999 dolara bez odgovarajućeg pokrića, što potencijalni kvar pretvara u veoma skup problem. Poseban spoljašnji sloj sa matiranom teksturom može da se zameni zasebno, ali ozbiljno oštećenje samog ekrana zahteva znatno skuplju intervenciju. Zbog toga kupci ne bi trebalo da procenjuju cenu uređaja samo prema početnoj prodajnoj ceni, već i prema mogućim troškovima servisa i dostupnoj garanciji.

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Izolovani kvarovi ili većei problem?

Dosadašnji rezultati nisu potpuno jednoznačni. Drugi testeri, među njima Tim Pan i novinarka Džoana Stern, izveli su veliki broj ciklusa otvaranja i zatvaranja telefona, pri čemu je šarka ostala funkcionalna, iako je pregib na ekranu vremenom postao izraženiji. To pokazuje da telefon može da izdrži dugotrajno ponavljano sklapanje u kontrolisanim uslovima, ali takvi testovi ne mogu da isključe mogućnost pojedinačnih kvarova ili problema koji se javljaju samo u određenim okolnostima.

Za konačnu procenu biće potrebno više vremena, veći broj uređaja i detaljnije informacije o uzrocima prijavljenih oštećenja. Posebno će biti važno utvrditi da li su kvarovi povezani sa konstrukcijom šarke, pritiskom na fleksibilni ekran, nečistoćama ili proizvodnim odstupanjima. Do tada je najrazumnije izbegavati pesak i prašinu, ne pritiskati otvoren ekran i ne forsirati šarku ako se pri sklapanju pojavi neuobičajen otpor.