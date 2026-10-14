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Karl Pei, suosnivač i direktor kompanije Nothing, kritikovao je Appleov prvi preklopni telefon i ocenio da njegova cena ne odgovara onome što uređaj nudi. Početna cena iPhonea Duo iznosi 1.999 dolara, a Pei smatra da kupci za taj novac dobijaju veliki ekran i atraktivnu animaciju otvaranja, ali ne i sve funkcije koje bi očekivali od tako skupog telefona. Njegova kritika pojavila se u trenutku kada se Apple sprema da svoj prvi preklopni model ponudi kupcima.

Pei je posebno istakao da privlačna animacija prilikom otvaranja telefona ne bi trebalo da bude glavni razlog za kupovinu uređaja. Njegova poruka usmerena je na odnos cene i praktičnih mogućnosti, a ne samo na dizajn. Ipak, reč je o stavu direktora kompanije koja prodaje sopstvene pametne telefone i nema preklopni model u ponudi, pa njegove ocene treba posmatrati i u kontekstu konkurencije na tržištu.

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Nedostaju Face ID i telefoto kamera

Jedna od glavnih zamerki odnosi se na izostanak Face ID sistema, tehnologije prepoznavanja lica koju Apple koristi na svojim telefonima još od iPhonea X. iPhone Duo umesto toga koristi Touch ID, odnosno prepoznavanje otiska prsta integrisano u bočno dugme. Pei smatra da je to ozbiljan kompromis za uređaj koji košta gotovo 2.000 dolara, naročito za korisnike koji su navikli da telefon otključavaju pogledom.

Drugi problem koji je izdvojio jeste odsustvo zasebne telefoto kamere. Prema dostupnim informacijama, uređaj koristi glavnu kameru od 48 megapiksela i zum koji pruža kvalitet nalik optičkom uvećanju od dva puta, ali nema posebnu telefoto jedinicu. To može da ograniči mogućnosti fotografisanja udaljenih objekata, posebno u situacijama kada je važno sačuvati detalje. Pei je ukazao i na slabiju unutrašnju selfi kameru u poređenju sa kamerom modela iPhone 18 Pro.

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Veliki ekran ipak donosi prednosti

Apple preklopni telefon osmišljen je da spoji prenosivost pametnog telefona sa većom površinom za rad i zabavu. Kada se otvori, njegov unutrašnji ekran ima dijagonalu od 7,6 inča, što pruža više prostora za čitanje, gledanje video-sadržaja i korišćenje više aplikacija. Takav format može biti koristan ljudima koji često rade sa dokumentima ili žele da smanje potrebu za nošenjem dodatnog uređaja.

Zbog toga cena ne zavisi samo od broja kamera ili prisustva funkcija poznatih sa klasičnih iPhone modela. Kupci preklopnih telefona plaćaju i složeniji dizajn, veliki savitljivi ekran i mogućnost da u jednom uređaju kombinuju karakteristike telefona i manjeg tableta. Za korisnike kojima su te prednosti važne, izostanak pojedinih funkcija možda neće biti presudan, dok će drugi smatrati da je bolje izabrati standardni premijum telefon.

Foto: Apple

Apple izbor otvorio raspravu o kompromisima

Preklopni uređaji zahtevaju drugačiji raspored unutrašnjih komponenti od klasičnih telefona, a tanak profil može da oteža smeštanje pojedinih senzora. To bi moglo da objasni zašto iPhone Duo nema Face ID, mada Apple nije potvrdio da je upravo to razlog za njegov izostanak. Ipak, tehničko ograničenje ne znači automatski da će kupci prihvatiti kompromis, posebno kada je cena gotovo jednaka ili viša od cene drugih premijum uređaja.

Ni Apple nije jedini proizvođač koji pravi ustupke kod preklopnih telefona. Slični modeli na tržištu takođe imaju određena ograničenja u odnosu na klasične vodeće telefone, što pokazuje da se proizvođači još suočavaju sa izazovima kombinovanja tankog kućišta, velikog ekrana, snažnih kamera i dugog trajanja baterije. Konačna procena iPhonea Duo zato će zavisiti i od iskustava korisnika nakon što uređaj bude šire dostupan.

Foto: Apple

Kupci će odlučiti da li je cena opravdana

Peijeva kritika dolazi u trenutku kada Apple pokušava da se nametne na tržištu preklopnih telefona, na kojem su konkurenti prisutni već nekoliko godina. Za kompaniju je ovo prilika da privuče korisnike koji žele veći ekran, ali ostaju u okviru njenog ekosistema. Istovremeno, visoka cena znači da će kupci pažljivo upoređivati mogućnosti uređaja sa drugim telefonima i preklopnim modelima.

Prednarudžbine za iPhone Duo najavljene su za 16. oktobar 2026, dok se početak prodaje očekuje 23. oktobra. Stvarni kvalitet kamere, izdržljivost savitljivog ekrana i ponašanje baterije tokom svakodnevnog korišćenja biće važni za konačnu ocenu uređaja. Do tada, Peijeva izjava predstavlja kritiku jednog konkurenta, a ne konačan sud o tome da li je Appleov prvi preklopni telefon vredan svog novca.