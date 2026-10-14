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BYD je u septembru 2026. godine bio vodeći proizvođač putničkih automobila u Kini, sa 455.113 isporučenih vozila i tržišnim udelom od 17,9 odsto. Prema podacima kineskog udruženja CPCA, kompanija je ostvarila prednost od približno 165.000 vozila u odnosu na drugoplasirani Geely, koji je zabeležio 290.100 isporuka.

Treće mesto pripalo je kompaniji Chery, sa 281.738 vozila. Razmak između prva tri proizvođača pokazuje koliko se BYD izdvojio na domaćem tržištu, dok Geely i Chery nastavljaju borbu za što veći deo potražnje. Ovi rezultati odnose se na septembar, a ne na ukupnu prodaju tokom cele godine.

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Kineske marke zauzele sedam od deset mesta

Pored prva tri proizvođača, među deset vodećih našli su se i Changan, SAIC Passenger Vehicle, Great Wall Motor i Leapmotor. Changan je zauzeo četvrto mesto sa 127.993 vozila, dok je SAIC Passenger Vehicle bio peti sa 107.303 isporuke. Great Wall Motor završio je na sedmoj poziciji sa 99.914 vozila, a Leapmotor na osmoj sa 96.167.

Preostala tri mesta zauzeli su proizvođači iz stranog ili zajedničkog vlasništva: SAIC-GM-Wuling sa 103.477 vozila, Tesla China sa 95.366 i FAW-Volkswagen sa 77.728. Posebno se izdvaja pad kompanije FAW-Volkswagen, čije su isporuke bile manje za 45,5 odsto nego u septembru prethodne godine. Raspored na listi pokazuje koliko su domaće marke postale konkurentne na jednom od najvećih automobilskih tržišta na svetu.

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BYD vodi i u ukupnom rezultatu od početka godine

Prednost kompanije BYD nije ograničena samo na septembar. Od januara do kraja tog meseca, odnosno tokom prvih devet meseci 2026. godine, BYD je isporučio ukupno 3,076 miliona vozila. Geely je u istom periodu zabeležio 2,224 miliona, a Chery 2,124 miliona automobila, pa se vodeća trojka jasno izdvojila od ostatka konkurencije.

Među proizvođačima su vidljive i velike razlike u godišnjem rastu. SAIC Passenger Vehicle povećao je rezultat za 45,5 odsto, dok je Leapmotor zabeležio rast od 66,1 odsto. Nasuprot tome, FAW-Volkswagen je za prvih devet meseci imao pad od 35,3 odsto, što ukazuje na pritisak sa kojim se suočavaju pojedini tradicionalni proizvođači.

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Izvoz postaje važan pokretač rasta

Kineske kompanije ne oslanjaju se samo na domaće kupce, već sve veći značaj ima i prodaja na stranim tržištima. Chery je u septembru izvezao 203.765 vozila, dok je BYD zabeležio 174.277 izvezenih automobila, uz godišnji rast od 151,6 odsto. Geely je izvezao 105.914 vozila, što predstavlja povećanje od 160,5 odsto u odnosu na isti mesec prethodne godine.

Leapmotor je ostvario još izraženiji skok, sa rastom izvoza od 298,6 odsto na godišnjem nivou. Ove brojke pokazuju da kineski proizvođači sve više šire poslovanje izvan matičnog tržišta, što im otvara prostor za dodatni rast. Izvoz pritom postaje važan oslonac u trenutku kada domaća potražnja ne raste ravnomerno u svim segmentima.

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Elektrifikacija menja kinesko tržište automobila

Ukupna maloprodaja putničkih automobila u Kini u septembru iznosila je 1,618 miliona vozila. To je 28 odsto manje nego u istom mesecu 2025. godine, ali pet odsto više nego u avgustu. Uprkos mesečnom oporavku, poređenje sa prethodnom godinom pokazuje da tržište i dalje prolazi kroz značajne promene.

Posebno je važan rast udela novih energetskih vozila, kategorije koja obuhvata potpuno električne automobile i plug-in hibride. Njihov udeo dostigao je rekordnih 67 odsto, što znači da su približno dva od svaka tri prodata putnička automobila pripadala toj grupi. Istovremeno, prodaja klasičnih benzinskih i dizel modela gotovo je prepolovljena, pa elektrifikacija i izvoz postaju dva ključna faktora koji oblikuju budućnost kineske auto-industrije.