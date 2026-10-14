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QoS je skraćenica od izraza Quality of Service, odnosno kvalitet usluge. Ova funkcija na ruteru omogućava da se određenim uređajima, aplikacijama ili vrstama internet saobraćaja dodeli viši prioritet. To je posebno korisno u domaćinstvima u kojima se internet istovremeno koristi na računarima, telefonima, televizorima, konzolama i drugim povezanim uređajima.

Bez odgovarajućeg prioriteta, preuzimanje velikog fajla može da zauzme značajan deo dostupnog protoka i utiče na druge aktivnosti. QoS može da pomogne tako što prednost daje video-pozivima, onlajn igrama ili strimingu, dok manje hitni zadaci, poput preuzimanja ažuriranja, čekaju povoljniji trenutak. Ova funkcija ne povećava brzinu koju dobijate od internet provajdera, već pokušava da postojeći kapacitet raspodeli na praktičniji način.

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Najviše koristi kada je mreža opterećena

Prednosti QoS-a najlakše se primećuju kada više uređaja istovremeno koristi ograničenu internet vezu. Na primer, ako neko preuzima veliku igru na računaru, dok drugi ukućani gledaju film ili razgovaraju putem video-poziva, pravilno podešen prioritet može da pomogne da ove aktivnosti rade stabilnije. Posebno su osetljive onlajn igre, jer i kratkotrajno povećanje kašnjenja može da utiče na odziv.

Ipak, rezultat zavisi od brzine veze, načina na koji ruter obrađuje saobraćaj i kvaliteta samog podešavanja. Ako je problem zapravo slab Wi-Fi signal, smetnje na bežičnom kanalu ili kvar uređaja, QoS neće rešiti osnovni uzrok. Pre menjanja postavki zato vredi proveriti da li se problemi javljaju samo kada je mreža zauzeta ili i kada internet koristi mali broj uređaja.

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Na sporijim vezama može da napravi razliku

QoS je najkorisniji kada dostupni protok nije dovoljan da sve aktivnosti rade bez međusobnog ometanja. To se češće dešava na sporijim vezama ili u domaćinstvima sa velikim brojem aktivnih uređaja. Ako se video-pozivi prekidaju baš kada neko pokrene preuzimanje, davanje prioriteta pozivima može da poboljša iskustvo bez potrebe za promenom internet paketa.

Kod savremenih veza velikog kapaciteta, uključujući gigabitni internet, potreba za klasičnim QoS-om može biti manja. Međutim, sama brzina veze nije jedini faktor: važni su i opterećenje mreže, brzina slanja podataka i način na koji ruter upravlja redovima paketa. Zbog toga nije moguće odrediti jednu univerzalnu brzinu iznad koje QoS nikada nije koristan.

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SQM može bolje da kontroliše kašnjenje

Na nekim ruterima dostupna je i funkcija SQM, odnosno Smart Queue Management. Ona je namenjena boljem upravljanju redovima mrežnih paketa i može da pomogne kod problema poznatog kao „bufferbloat“. Do njega dolazi kada se paketi gomilaju u redovima, pa kašnjenje raste naročito tokom velikih preuzimanja ili slanja podataka.

Za razliku od jednostavnog dodeljivanja prioriteta, SQM pokušava da kontroliše način na koji se saobraćaj raspoređuje, čime može da poboljša odziv mreže pod opterećenjem. Ipak, ova funkcija nije dostupna na svim ruterima i može zahtevati više procesorske snage. Njena korisnost zato zavisi od konkretnog modela i vrste problema koji pokušavate da rešite.

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Ne treba ga uključivati samo zato što postoji

Ako internet radi stabilno, stranice se brzo otvaraju, video se ne prekida, a onlajn igre imaju dobro vreme odziva, nema mnogo razloga da menjate postojeća podešavanja. QoS na pojedinim uređajima može da donese malo koristi, a pogrešno podešavanje ili slabiji procesor rutera mogu čak da smanje maksimalne performanse veze.

Ukoliko ipak imate probleme kada je mreža zauzeta, proverite da li ruter nudi QoS i omogućava li izbor prioriteta za uređaje ili vrste saobraćaja. Počnite od aktivnosti koja najviše trpi, poput video-poziva ili gejminga, a zatim proverite da li je došlo do poboljšanja. Najbolje podešavanje nije ono sa najviše uključenih opcija, već ono koje rešava konkretan problem bez nepotrebnog ograničavanja ostatka mreže.