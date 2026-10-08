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Kupili ste mesh Wi-Fi sistem da biste imali bolji internet u svakoj sobi, ali vam je veza i dalje spora? Problem možda nije do vašeg internet provajdera. Pogrešno postavljene mesh jedinice mogu da naprave upravo suprotan efekat i značajno uspore vezu.

Mesh Wi-Fi je sistem od dva ili više međusobno povezanih uređaja koji zajedno stvaraju jednu bežičnu mrežu i služe da signal stigne dalje kroz kuću ili stan. Za razliku od klasičnog rutera, ideja je da telefon, laptop ili televizor mogu da se povežu na najpogodniju tačku u mreži dok se krećete kroz prostor.

Ali postoji jedna česta greška: dodatnu mesh jedinicu ljudi postave tamo gde je signal već veoma slab.

Upravo tada može nastati problem.

Mesh jedinicu ne treba staviti u „mrtvu zonu“

Zamislite da vam je glavni ruter u dnevnoj sobi, a u spavaćoj sobi gotovo da nemate Wi-Fi.

Logično je da dodatnu mesh jedinicu stavite u spavaću sobu, što bliže mestu gde signal nestaje.

Međutim, ako je tamo signal glavnog rutera već veoma slab, ni mesh jedinica neće imati dobru vezu sa glavnim uređajem. Ona tada može da obezbedi jak signal vašem telefonu, ali će sama imati lošu vezu sa ostatkom mreže.

To stvara zanimljivu situaciju: telefon pokazuje pun Wi-Fi signal, a internet je spor.

Google u svojim uputstvima upravo zbog toga preporučuje da se mesh tačka postavi između mesta sa lošom pokrivenošću i glavne Wi-Fi tačke, a ne direktno u delu prostora gde je signal već veoma slab.

Najjednostavnije pravilo je:

Ruter → dobra veza → mesh jedinica → prostorija sa lošim signalom

a ne:

Ruter → loš signal → mesh jedinica

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Zašto mesh ponekad može da uspori internet?

Mesh sistem mora da prenese podatke između glavnog rutera i dodatnih jedinica.

Ako su oni povezani bežično, ta komunikacija zauzima deo kapaciteta Wi-Fi mreže. To se naziva wireless backhaul – veza između glavnog uređaja i mesh satelita. Kada se telefon poveže sa satelitom, podaci prvo moraju da stignu od telefona do satelita, a zatim od satelita do glavnog rutera i dalje ka internetu.

Zbog toga brzina koju dobijate preko satelita može biti niža nego kada ste direktno povezani sa glavnim ruterom. Testovi više različitih mesh sistema koje je radio RTINGS pokazali su upravo takav gubitak performansi kod bežičnog povezivanja između mesh jedinica. To ne znači da je mesh loš. Naprotiv, njegova najveća prednost je što može značajno da proširi pokrivenost tamo gde jedan ruter nije dovoljan.

Problem nastaje kada se od mesh sistema očekuje da istovremeno obezbedi veliki domet i maksimalnu brzinu, bez obzira na položaj jedinica.

Ovo je najbolje mesto za vaš mesh ruter

Ako koristite dva uređaja, postavite drugi uređaj otprilike između glavnog rutera i prostorije u kojoj imate problem sa signalom.

Ne mora da bude tačno na pola puta – zidovi, spratovi, nameštaj i drugi izvori smetnji menjaju situaciju u svakom stanu.

Praktično pravilo je da dodatna jedinica i dalje mora da ima dobru vezu sa glavnim ruterom.

Još nekoliko stvari može da pomogne:

- Nemojte je stavljati u ormar ili zatvoren prostor.

- Izbegavajte mesto iza velikog televizora ili drugog uređaja koji može da zaklanja signal.

- Nemojte je gurati uz debele zidove.

- Ako imate više spratova, razmišljajte i vertikalno – nije uvek najbolje da sve jedinice budu u istoj prostoriji ili na istoj liniji.

- Proverite u aplikaciji proizvođača kakav je kvalitet veze između mesh jedinica.

Google preporučuje da Wi-Fi tačke budu dovoljno blizu jedna drugoj i da između njih nema nepotrebnih prepreka poput debelih zidova, nameštaja i uređaja koji mogu oslabiti signal.

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Više mesh jedinica ne znači automatski bolji internet

Ovo je još jedna zabluda.

Ako imate veliki stan ili kuću, može izgledati logično da dodate što više mesh uređaja kako biste dobili signal baš svuda. Ali svaki dodatni bežični „skok“ kroz mrežu može da utiče na brzinu i kašnjenje.

Na primer, zamislite mrežu:

Glavni ruter → Mesh 1 → Mesh 2 → Mesh 3

U takvoj konfiguraciji podaci mogu prolaziti kroz više uređaja pre nego što stignu do krajnjeg korisnika.

RTINGS je u svojim testovima pokazao da se kod dublje, lančane mesh strukture gubitak performansi povećava. U jednom testiranom scenariju sa više čvorova izmereno je i više od 72 odsto gubitka download brzine na najdubljoj tački mreže.

Zato nije cilj imati što više jedinica.

Cilj je imati onoliko jedinica koliko je potrebno i postaviti ih tako da međusobno imaju kvalitetnu vezu.

Najbolje rešenje ako možete da koristite Ethernet kabl

Ako imate mogućnost da između glavnog rutera i dodatne mesh jedinice sprovedete mrežni kabl, to je često najbolje rešenje.

Umesto da izgleda ovako:

Ruter )))) Wi-Fi )))) Mesh

može da izgleda ovako:

Ruter ───── Ethernet ───── Mesh

Ovakva konfiguracija naziva se wired backhaul.

Tada se komunikacija između glavnog rutera i mesh jedinice ne oslanja na bežičnu vezu. To može značajno da poboljša brzinu i stabilnost mreže.

Testovi RTINGS-a na više pristupnih tačaka pokazali su jasnu prednost žičanog backhaula u odnosu na bežični, posebno kada su u pitanju brzina i konzistentnost veze.

Naravno, ovo nije uvek praktično. Ako živite u iznajmljenom stanu ili nemate mogućnost da sprovedete Ethernet kabl, dobro postavljen wireless mesh i dalje može biti odlično rešenje.

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Kako da proverite da li je vaš mesh pogrešno postavljen?

Pre nego što kupite novi ruter ili pozovete provajdera, uradite ovaj mali test.

Prvo: uradite Speedtest neposredno pored glavnog rutera.

Drugo: uradite isti test na mestu gde se nalazi mesh jedinica.

Treće: proverite brzinu u prostoriji zbog koje ste uopšte kupili mesh sistem.

Ako je brzina kod glavnog rutera dobra, ali dramatično pada kada se povežete preko mesh jedinice, problem može biti u komunikaciji između uređaja.

Zatim pomerite mesh jedinicu bliže glavnom ruteru i ponovite test.

Ako brzina poraste, vrlo je moguće da je prethodna pozicija bila loša.

Google čak omogućava korisnicima Google Wifi/Nest Wifi sistema da kroz aplikaciju provere kvalitet mesh veze i testiraju poziciju pojedinačnih tačaka.

Ne kupujte novi ruter pre nego što proverite ovo

Ako vam je internet spor samo u određenom delu stana, to ne znači automatski da vam treba skuplji paket kod provajdera ili novi ruter.

Prvo proverite gde se problem zapravo pojavljuje. Ako je internet brz kada ste direktno povezani sa glavnim ruterom, a spor preko dodatne mesh jedinice, problem može biti u njenom položaju, načinu povezivanja ili samoj konfiguraciji mreže.

Ako je internet spor i neposredno pored glavnog rutera, onda mesh verovatno nije glavni problem. U tom slučaju treba proveriti brzinu koju zaista dobijate od provajdera, mrežne postavke, uređaj sa kog testirate i moguće probleme sa samom internet vezom.

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Mesh Wi-Fi je napravljen da reši problem loše pokrivenosti, ali nije magično rešenje za svaku sporu internet vezu.

Najvažnije je da dodatnu jedinicu ne postavite tamo gde već nema dobrog signala. Postavite je dovoljno blizu glavnom ruteru da ima kvalitetnu vezu, a dovoljno daleko da proširi mrežu do dela doma u kojem vam je Wi-Fi potreban.