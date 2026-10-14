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Mark Zakerberg, direktor kompanije Meta, i njegova supruga Prisila Čen izdvojili su 51,17 miliona evra za glavnu rezidenciju zamka Strankali u irskom okrugu Voterford. Prema podacima zvaničnog registra nekretnina, prodaja je zaključena 17. avgusta 2026. godine, a objavljeni iznos znatno je premašio ranije procene vrednosti imanja. Transakcija pokazuje koliko kupci sa velikim bogatstvom mogu da izdvoje za istorijske objekte koji nude privatnost, prostrano zemljište i arhitektonsku vrednost.

Kada je kupovina prvi put dospela u javnost, procene su se kretale između 20 i 30 miliona evra za čitavu nekretninu. Novi podaci pokazuju da je samo glavni objekat, zajedno sa zemljištem površine do jednog jutra, odnosno oko 4.047 kvadratnih metara, koštao više od 51 milion evra. To je gotovo dvostruko više od gornje granice prvobitnih procena. Razlika između ranijih procena i zvanično evidentirane cene pokazuje koliko nepotpune informacije mogu da promene sliku o vrednosti ovakvih kupovina.

Foto: Shutterstock

Ukupna cena imanja od 178 hektara ostaje tajna

Strankali nije samo luksuzna kuća, već veliko imanje koje se prostire na približno 178 hektara, odnosno 440 jutara, uz reku Blekvoter. Objavljeni iznos u registru odnosi se na glavnu rezidenciju i do jednog jutra zemljišta, pa ne otkriva koliko je plaćeno za čitav posed. Velika površina i položaj uz reku čine ovo imanje znatno drugačijim od uobičajenih luksuznih kuća, jer kupac dobija i prostran prostor oko glavne zgrade.

Zbog toga bi konačan trošak kupovine mogao biti znatno veći od evidentiranih 51,17 miliona evra. Međutim, bez podataka o ukupnoj vrednosti transakcije ne može se pouzdano utvrditi koliko su Zakerberg i Čen izdvojili za sve zemljište i prateće delove imanja. Nekretnina je kupljena u privatnom dogovoru, a detalji o ukupnoj ceni nisu javno objavljeni. Dok se ne pojave dodatni podaci iz registra ili izjave uključenih strana, svaka procena ukupne vrednosti ostaje nezvanična.

Prisila Čen i Mark Zakerberg Foto: Profimedia

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Istorijska građevina stara skoro dva veka

Zamak Strankali izgrađen je oko 1830. godine za Džona Kilija, nekadašnjeg člana britanskog parlamenta. Projektovali su ga arhitekti Džejms i Džordž Ričard Pejn, a objekat je izgrađen u stilu neogotike, sa raskošnim detaljima karakterističnim za velike istorijske rezidencije tog perioda. Takve građevine često zahtevaju posebnu pažnju prilikom obnove, jer je potrebno sačuvati istorijski izgled, a istovremeno omogućiti savremeno korišćenje.

Glavna zgrada ima tri sprata i površinu od približno 1.486 kvadratnih metara. Koliko je kuća prostrana ilustruje podatak iz knjige „The Houses of Ireland“, prema kojoj je za odlazak od kuhinje do trpezarije bila potrebna šetnja od oko četiri i po minuta. U sklopu poseda nalaze se i zasebna kula i pristanište uz reku. Spoj velikih unutrašnjih prostora, istorijske arhitekture i dodatnih objekata čini Strankali više od obične rezidencije i objašnjava deo njegove privlačnosti za kupce koji traže nekretnine sa posebnom pričom.

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Prethodni vlasnici obnovili su imanje

Pre nego što je prešlo u vlasništvo Zakerberga i njegove supruge, imanje je oko 25 godina pripadalo Majklu Alenu-Bakliju i njegovoj supruzi Đankarli. Alen-Bakli je jedan od osnivača investicione kompanije RAB Capital sa sedištem u Londonu, dok je njegova supruga iz porodice povezane sa poznatom hotelskom industrijom. Njihovo dugogodišnje vlasništvo značilo je da su imali dovoljno vremena da upoznaju specifičnosti održavanja velikog istorijskog poseda i sprovedu potrebne radove.

Tokom perioda u kojem su posedovali zamak, prethodni vlasnici sproveli su opsežne radove na njegovoj obnovi i očuvanju. U izjavi povodom prodaje naveli su da su zahvalni što su imali priliku da sačuvaju istorijsku kuću i izrazili zadovoljstvo zbog namere nove porodice da nastavi da ulaže u održavanje i unapređenje objekta i njegovog okruženja. Obnova ovakvih građevina može biti dugotrajan i skup posao, posebno kada je potrebno očuvati izvorne arhitektonske elemente i urediti veliko zemljište oko njih.

Zakerberg će zamak koristiti tokom boravka u Irskoj

Zakerberg i Čen neće se trajno preseliti u Irsku, već planiraju da zamak koriste kao porodičnu rezidenciju tokom svojih poseta toj zemlji. Kupovina ima i poslovnu vezu, jer Meta već godinama održava svoje međunarodno sedište u Irskoj, gde kompanija ima značajno prisustvo. Ipak, iz dostupnih informacija ne proizlazi da je zamak namenjen poslovnim aktivnostima kompanije; predstavljen je pre svega kao privatni porodični posed.

Predstavnik Zakerberga ranije je izjavio da se porodica raduje brizi o istorijskoj kući i boravku u Irskoj. Kompanija Meta, u čijem su vlasništvu Fejsbuk i Instagram, posluje iz zemlje još od 2009. godine. Kupovina Strankalija tako povezuje privatni interes porodice za istorijske nekretnine sa dugogodišnjim poslovnim vezama u Irskoj, dok nepoznata ukupna cena čitavog imanja ostavlja otvoreno pitanje koliko je ovaj posed zaista koštao.